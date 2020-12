Rutte spreekt ons vanavond om 19.00 uur toe vanuit het Torentje

Premier Mark Rutte houdt vanavond om 19.00 uur een toespraak vanuit het Torentje in Den Haag. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het is de tweede keer dit jaar dat de minister-president een toespraak over de coronacrisis houdt vanuit zijn werkkamer in het Torentje. De laatste keer was in maart, toen het coronavirus net de intrede deed in ons land.

Waarschijnlijk vertelt premier Rutte ons vanavond welke nieuwe, strengere maatregelen het kabinet gaat invoeren. Vandaag overleggen ze daarover. Zo ligt het plan op tafel om niet-essentiële winkels te sluiten.

Het aantal coronabesmettingen neemt sinds begin deze maand weer toe. De afgelopen dagen zijn het er weer meer dan 9000 per dag.

‘Situatie is ernstig’

De situatie rondom corona is op dit moment „ernstig”, zegt coronaminister Hugo de Jonge voorafgaand aan een spoedoverleg over mogelijke strenge maatregelen. De ziekenhuisopnames nemen toe en daarom is er meer nodig, zegt hij.

De Jonge verwacht later vandaag meer te kunnen vertellen over mogelijk nieuwe maatregelen. Uiteraard kijkt het kabinet naar wat andere landen doen, zoals Duitsland, maar „wij hebben wel echt te maken met de Nederlandse situatie”, zegt hij. In Duitsland gaat aanstaande woensdag een strenge lockdown gelden: niet-essentiële winkels gaan daar dicht en ook scholen sluiten de deuren.

Volgens ingewijden is het vrijwel zeker dat ook in Nederland een groot deel van de winkels dichtgaat. Supermarkten en apotheken zouden wel openblijven. Andere mogelijke maatregelen zijn het verlengen van de kerstvakantie zodat scholen langer dicht blijven en het sluiten van plekken als pretparken of dierentuinen. Wel kan het nog „alle kanten op”, zeiden bronnen gisteravond.

Lees ook: Boeren blokkeren Jumbo Breda en bezoeken landelijke directeur thuis