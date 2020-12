Stijging in coronabesmettingen zet door: 9924 nieuwe positieve tests

De stijging in het aantal nieuwe coronabesmettingen in Nederland zet door. In de afgelopen 24 uur zijn 9924 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 760 meer dan zaterdag.

Toen werden er na correctie 9164 nieuwe infecties gemeld, dat was het hoogste aantal sinds eind oktober. Vrijdag werden 8879 nieuwe besmettingen gemeld en donderdag bijna 8800.

Amsterdam zag erin de afgelopen 24 uur 338 nieuwe besmettingen bijkomen. In Rotterdam waren dat er 301 en in Den Haag 249. Almere registreerde 162 nieuwe besmettingen en in Eindhoven werden 152 infecties gemeld.

56.000 mensen positief getest

De afgelopen zeven dagen testten meer dan 56.000 mensen positief, ruim 18.000 meer dan de week daarvoor. In totaal is het longvirus sinds het begin van de uitbraak afgelopen voorjaar nu bij ruim 613.000 mensen in Nederland vastgesteld.

Ook werden er de afgelopen 24 uur weer meer corona patiënten in het ziekenhuis opgenomen dan het etmaal daarvoor. In totaal werden er 1767 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er 44 meer dan zaterdag. Daarvan liggen er 497 mensen op de intensive care, 16 meer dan zaterdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het aantal sterfgevallen aan corona steeg afgelopen etmaal met 29. Het RIVM meldde zaterdag het overlijden van 53 coronapatiënten. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen het afgelopen etmaal zijn overleden, tussen een sterfgeval en de registratie kan enige tijd verstrijken.

Son en Breugel

Van 10.048 mensen is nu zeker dat ze zijn gestorven aan de gevolgen van een coronabesmetting. De meeste sterfgevallen werden tussen zaterdag- en zondagochtend geregistreerd in de Brabantse gemeenten Eindhoven en Son en Breugel, waar het in beide gevallen om drie sterfgevallen ging.

