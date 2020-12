Maandag extra overleggen kabinet over corona, zwaardere maatregelen hangen in de lucht

Na het beraad in het Catshuis van vandaag over de stijgende besmettingscijfers liggen er nieuwe, strengere maatregelen op tafel. Dat melden ingewijden.

Om wat voor maatregelen het dan precies gaat is nog niet duidelijk, maar dat er nieuwe ingrepen komen is zeker. Rutte liet zelf afgelopen week in de Tweede Kamer doorschemeren dat het zou gaan om een sluiten van niet-essentiële winkels en een langere sluiting van scholen tijdens de kerstvakantie.

Nog een crisisoverleg

Verder komt er maandag opnieuw een crisisoverleg met de meest betrokken ministers. Later op de dag staat er ook nog een voltallige ministerraad gepland. De aanleiding voor nog een crisisoverleg op maandag is het stijgende aantal besmettingen van de afgelopen week. Vandaag kwamen daar nog eens bijna 10.000 nieuwe positieve testuitslagen bij. De verwachting is dat de druk op de ziekenhuizen hierdoor snel zal toenemen.

Dat het echt om nieuwe ingrepen gaat is zeker. De ministerraad is altijd op vrijdag. Dan kijkt het kabinet vooruit naar de maatregelen die in de week daarop worden verwacht. Dat er maandag een extra ministerraad komt, duidt er dus op dat er snel nieuwe coronamaatregelen worden getroffen. Of er dinsdag dan ook weer een nieuwe persconferentie volgt met premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge is nog niet bekend.

Duitsland

Nu Duitsland heeft besloten dat er vanaf woensdag een lockdown geldt, gaan er in Nederland stemmen op die ook voor een lockdown pleitten. Zo noemt de voorzitter van de Veiligheidsraad, Hugo Bruls, het „onvermijdelijk dat we ons ook in Nederland bezinnen op aanvullende maatregelen”. Het verschil met onze oosterburen wordt anders te groot, vindt Bruls. „Onze oosterburen zouden dan wel naar ons land kunnen komen om hun kerstinkopen te doen. Dat is niet uit te leggen en ongewenst. Uiteraard is het aan het kabinet om te beslissen over aanvullende maatregelen.”

De Veiligheidsregio Limburg-Noord sluit zich bij de waarschuwing aan. Vooral de steden Venlo en Roermond zijn in trek bij het Duitse publiek en de kans bestaat dat de Duitsers massaal naar deze steden komen om hun kerstinkopen te kunnen doen. „De situatie in Duitsland en de gevolgen voor ons staan dan ook hoog op de agenda van het veiligheidsberaad van maandagavond”, zegt voorzitter Antoin Scholten van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

