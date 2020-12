‘Mogelijk strenge lockdown in Duitsland’, Fransen na 20.00 uur niet meer naar buiten

Premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge kondigden tijdens de afgelopen persconferentie gelukkig geen nieuwe, strengere maatregelen aan. We mogen kerst vieren met maximaal drie gasten, en dat is nog best gezellig als je het vergelijkt met onze oosterburen en Frankrijk. In Duitsland komt er waarschijnlijk een nieuwe lockdown en in Frankrijk geldt vanaf 15 december een avondklok vanaf 20.00 uur.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken is helemaal voor een nieuwe lockdown, en wel per direct. Horst Seehofer vindt dat de Duitsers niet moeten wachten tot na kerst, omdat het aantal coronabesmettingen zo snel oploopt.

Tegen het Duitse weekblad Der Spiegel zei Seehoger dat een lockdown de enige manier is om het aantal besmettingen weer omlaag te krijgen. „Als we wachten tot kerst, hebben we nog een maand last van de hoge besmettingsaantallen.”

Niet streng genoeg

De minister zegt dat de maatregelen die nu van kracht zijn, niet streng genoeg zijn. „Het ligt niet aan de discipline van de Duitsers, maar aan de ontoereikende maatregelen.” Vandaag en zondag wordt er overlegd door de landelijke regering en de zestien deelstaten.

De burgemeester van Berlijn, Michael Müller, zit het overleg vandaag voor. Hij rekent op een strenge lockdown van drie weken. Winkelende mensen zijn een groot besmettingsgevaar, dus moet de detailhandel deels dicht. Müller wil ook dat de lockdown voor de kerstdagen al ingaat, op 20 december. In de Duitse politiek werd eerder gesuggereerd dat een mogelijke lockdown pas na de kerst in zou gaan.

Het zou gaan om een nationale lockdown, de burgmeester verwacht dan ook dat alle deelstaten meedoen. Ook staten waar er minder besmettingen zijn, omdat er sprake zou zijn van een nationale crisis.



Gisteren riep Angela Merkel in een "emotionele" oproep op tot een kerst-lockdown ("alleen strikt noodzakelijke contacten"): "590 doden per dag is onacceptabel". Gelukkig houdt Duitsland goed bij wat de exacte cijfers zijn (al lees je die niet in de msm).👇https://t.co/pkuMMPfIBS — Sietske Bergsma (@SBergsma) December 10, 2020

Strenge beperkingen

In Duitsland bepalen de deelstaten veelal zelf hoe ze het virus bestrijden. Dat leidt tot veel verschillen in beleid, en vaak ook tot onenigheid. Zo gaat de deelstaat Baden-Württemberg bijvoorbeeld op eigen houtje strenge beperkingen opleggen aan de bevolking, zoals een nachtelijk uitgaansverbod.

Deelstaatpremier Winfried Kretschmann zei vandaag, zonder de bijeenkomst van de deelstaatpremiers van zondag af te wachten, dat Baden-Württemberg na de kerst tot zeker 10 januari op slot gaat. Hij kondigde ook aan met aangrenzende deelstaten Beieren, Hessen en Rijnland-Palts te gaan praten over gezamenlijke maatregelen, als een federale aanpak uitblijft.



Nee @MinPres Duitsland doet niet hetzelfde als wij, zij erkennen dat een lockdown light niet werkt en nemen extra maatregelen. #persconferentie — ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ (@Roelientje) December 8, 2020

Avondklok in Frankrijk

Ook in Frankrijk gaat het niet bepaald lekker. Net voor kerst, op 15 december, gaat een avondklok in. De Fransen mogen dan na 20.00 uur niet meer buiten komen, en dat geldt ook voor oudejaarsavond. Dat kondigde premier Jean Castex gisteren aan. Kerstavond, 24 december, is ervan uitgezonderd.

Maar op diezelfde dag wordt een zes weken durende lockdown opgeheven. Gezinnen mogen dus reizen om samen Kerstmis te vieren, zei de premier. Musea theaters en bioscopen blijven nog wel drie weken gesloten. Het aantal nieuwe Covid-19-infecties begint weer langzaam te stijgen in Frankrijk.

In de grote steden van Frankrijk gold al een avondklok, 21.00 uur tot 6.00 uur. Zo’n 46 miljoen van de 67 miljoen inwoners van Frankrijk hadden te maken met die noodmaatregel.



Ondertussen in Frankrijk : avondklok om 20u pic.twitter.com/rIgGvtos2p — Ann Van Haute 🦋🇧🇪 (@AnnVHaute) December 10, 2020

Daling vertraagd

Het land ging op 30 oktober een tweede lockdown in, en sindsdien is de situatie wel „aanzienlijk verbeterd”, zei premier Castex. Voor die lockdown kwamen per dag bijna 50.000 nieuwe gevallen aan het licht, nu zijn dat er zo’n 10.000 per 24 uur. Maar de daling „is de afgelopen dagen vertraagd”, voegde Castex eraan toe.

Minister van Volksgezondheid Olivier Veran gaf toe dat Frankrijk nog ver achterblijft bij het doel van maximaal 5000 nieuwe gevallen per dag tegen dinsdag, wanneer de lockdown eindigt.

Gisteren registreerde het land bijna 14.000 infecties in de afgelopen 24 uur, vergeleken met 12.000 een week eerder. „We zijn nog steeds niet uit de tweede golf”, zei Veran. „Het is nodig om grote bijeenkomsten op oudejaarsavond te vermijden om een mogelijke derde lockdown in 2021 te voorkomen.”

Het totale dodental in Frankrijk sinds het begin van de pandemie bedraagt ​​meer dan 55.000.

