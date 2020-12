November was dodelijkste maand in België sinds de oorlog

Afgelopen maand stierven er meer Belgen dan in welke maand dan ook sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu al staat vast dat coronajaar 2020 het dodelijkste jaar wordt sinds 1945, schrijft de Belgische krant De Standaard.

November doet ook niet onder voor april, toen de eerste coronagolf een hoogtepunt bereikte. De tweede golf dreigt even dodelijk te worden als de eerste, ook al leek dat aanvankelijk mee te vallen.

Er zullen in België waarschijnlijk rond de 15.000 mensen extra overlijden. Normaal is er al een bepaald aantal doden te verwachten door ouderdom, ongevallen en ziekte, maar nu is de zogeheten oversterfte dus erg hoog. Sterker nog, de oversterfte is in de afgelopen 65 jaar niet zo hoog geweest als nu. Ook niet als is meegerekend dat de Belgische bevolking nu veel groter is.

In december zal het coronavirus de oversterfte waarschijnlijk ook nog omhoogstuwen. Het virus was in België wekenlang op zijn retour, maar grijpt nu weer om zich heen. Het aantal besmettingen stijgt weer en het aantal Belgen dat in het ziekenhuis ligt daalt nauwelijks.

Minder besmettingen in Duitsland

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen in de afgelopen 24 uur gedaald. Dagenlang werden er steeds bijna dertigduizend nieuwe besmettingen gemeld, vanochtend meldde het Robert Koch Instituut (RKI) 16.362 nieuwe gevallen.

Vrijdag en zaterdag meldde het RKI nog dat het aantal Duitse coronabesmettingen was toegenomen met ruim 29.000 en 28.000 nieuwe gevallen. Het aantal nieuwe besmettingen dat wordt gemeld op maandag is meestal lager omdat er in de weekenden minder wordt getest en er minder testresultaten worden doorgegeven.

In totaal zijn nu 1.337.078 mensen in Duitsland besmet geraakt. Het aantal mensen dat is overleden als gevolg van COVID-19 nam met 188 toe tot 21.975.

Gisteren maakte Angela Merkel bekend dat Duitsland vanaf woensdag een strenge lockdown in gaat. Van 16 december tot 10 januari moeten veel bedrijven de deuren sluiten en ook scholen blijven in principe dicht.

