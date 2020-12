Boeren blokkeren Jumbo Breda en bezoeken landelijke directeur thuis

Boeren blokkeren met trekkers het distributiecentrum van supermarkt Jumbo in Breda. Ondertussen is de landelijke directeur van de supermarktketen vanmorgen thuis opgezocht.

Een van de boeren heeft tegen Omroep Brabant gezegd dat er zeker honderd trekkers aanwezig zijn. „Wij blijven hier staan totdat iemand naar buiten komt om met ons te praten”, aldus de boer. Volgens de demonstrant blijven de medewerkers van Jumbo vooralsnog binnen. De boeren zeggen dat ze alleen vrachtwagens tegenhouden en dat personenauto’s er gewoon langs kunnen.

Een demonstratie bij een distributiecentrum in Veghel zou zijn gestaakt na bemiddelend optreden van de politie, meldt BN DeStem.

‘Blokkades van de boeren onacceptabel’

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel laat via een woordvoerder weten dat blokkades van distributiecentra totaal worden afgekeurd. „Met de kerstdrukte en het coronavirus is het compleet onacceptabel. Lege winkelschappen zorgen ervoor dat mensen op een ander moment terug moeten komen. Dat zorgt voor extra drukte en lange wachttijden in de supermarkt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Brabant maakt zijn boeren kapot, met een Friese vlag erboven…. Boeren blokkeren distributiepost Jumbo in Breda en gaan naar huis topman

https://t.co/kKb2fsqQqD — 1.5m 🚧 Bas van de Haterd 🚴‍♂️ (@bvdhaterd) December 14, 2020

De actiegroep Farmers Defence Force (FDF) meldde gisteren dat het boeren afraadt om actie te voeren bij leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), zoals Jumbo. „FDF wil niet dat demonstranten persoonlijk het risico lopen om door CBL of haar leden te worden aangesproken tot vergoeding van eventuele schade.” Woordvoerders van FDF en Agractie wisten vanmorgen niets af van de actie in Breda.

Directeur thuis opgezocht

Een groep van ongeveer tien boeren is vanochtend naar het Brabantse Heeswijk-Dinther gegaan om te praten met Jumbo-directeur Frits van Eerd. „Het was een gemoedelijk gesprek en volgens de familie Van Eerd zijn de boeren ook alweer vertrokken”, zei een politiewoordvoerder na afloop.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeg overheid. Als jullie er aan de ene kant voor kunnen zorgen wat mensen de deur niet uitgaan, kunnen jullie er dan ook voor zorgen dat die boeren bij die distributiecentra vertrekken? — JannyAn (@JannyAn) December 14, 2020

Boeren eisen de afgelopen dagen bij hun acties dat supermarkten 3 procent van hun omzet afdragen aan de coöperatie Farmer Friendly. Zo krijgen zij ‘een eerlijkere beloning voor hun producten’. De agrariërs zijn ook boos over een akkoord dat het kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in 2035, onhaalbaar.

Door de boerenprotesten die vrijdag en zaterdag werden gehouden bij verschillende distributiecentra van Jumbo, zijn 1700 bestellingen niet bezorgd. Bij bevoorradingscentra van Albert Heijn werd ook gedemonstreerd, daar ging het om 4500 klanten die geen bestelling hebben ontvangen, liet de supermarkt zaterdag weten.

Lees ook: Veel reizigers in het OV weigeren nog steeds een mondkapje