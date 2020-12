Kritiek op HEMA na openblijven als essentiële winkel: ‘Om je kapot te schamen’

Met de toespraak van premier Rutte ging om middernacht een lockdown van vijf weken in. Niet-essentiële winkels moeten de deuren gesloten houden, maar daar geeft niet iedereen gehoor aan.

Zo zijn bijna alle HEMA-filialen vanmorgen opengegaan. „In overleg met onze branchevereniging InRetail heeft HEMA besloten open te blijven voor haar klanten”, schrijft de winkel in een statement. „HEMA is de grootste banketbakker van Nederland en heeft in bijna al haar winkels een groot foodassortiment.”



Alle filialen in Nederland zijn gewoon open voor levensmiddelen en andere essentiële producten, die je ook in de supermarkt kan kopen. Ook kun je je bestelling afhalen in de winkel. In alle winkels deurbeleid en winkelen met winkelmandjes verplicht. — HEMA (@HEMA) December 15, 2020

De winkel benadrukt „één van de grotere aanbieders van koffie en vleeswaren” te zijn en heeft het ook over het assortiment aan verzorgingsproducten en babyspullen, die in de winkels makkelijk en snel te vinden zijn. „Hierdoor is het voor de klant eenvoudig om de essentiële producten in huis te halen.”

Welkome aanvulling op supermarkten

De hoofdreden van open zijn is volgens het warenhuis „ter ondersteuning van de supermarkten, drogisterijen en slijterijen”. „Juist nu is het van belang dat mensen zo verspreid mogelijk hun boodschappen in huis kunnen halen en dat met zo weinig mogelijk winkelbewegingen kunnen doen.” HEMA is daarbij „een welkome aanvulling” op bijvoorbeeld de supermarkten.

De winkel benadrukt dat het niet de bedoeling is dat klanten te lang in de winkel blijven. Daarom „zijn alleen de etages geopend waar foodassortiment verkrijgbaar is”. Daarbij wordt bijvoorbeeld kleding afgedekt, legt een woordvoerder uit. „Het wordt ook niet verkocht; mensen kunnen het letterlijk niet kopen, ook al zouden ze het willen. Datzelfde geldt voor andere niet-essentiële producten.” Wat wel verkocht wordt is bijvoorbeeld koffie, thee, beleg, brood, deo en gel.

Dat afdekken van onder meer de kleding is in één nacht tijd gebeurd. Of dat al een voorbereid plan was, kon de woordvoerder niet zeggen.



#HEMA hier bij mij om de hoek (Sloterkade, Amsterdam) is open, alleen de kleding is (deels) afgeschermd. Voor de rest is alles beschikbaar — James! (@amstelveenseweg) December 15, 2020

‘HEMA is essentieel’

Op social media is niet iedereen te spreken over de actie van HEMA. „Er zijn opeens heel veel winkels die essentieel blijken te zijn”, schrijft iemand. „We redden het tot 19 januari wel zonder rookworst”, vult een ander aan.

HEMA is daar niet mee eens. „Daar denken wij anders over. Het gaat om levensmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten”, benadrukt de woordvoerder. „In de vorige lockdown hebben we gemerkt dat dit (het openblijven van de HEMA, red.) juist ontlastend werkt voor bijvoorbeeld de supermarkten. Dat is de achterliggende gedachte.” Daarmee doelt de woordvoerder op onder meer de rijen in de supermarkt die met het open zijn van HEMA minder lang zouden zijn.



Er zijn ineens heel veel winkels die essentieel blijken te zijn😨. #HEMA #lockdown — Ronald ter Hoeven (@RonaldterHoeven) December 15, 2020



De #HEMA ontloopt haar verantwoordelijkheid en denkt liever aan de centjes. Is gewoon open, want rookworst en taart. Ik dacht dat we het aantal contactmomenten moesten beperken? Wat een schandelijke vertoning, om je kapot te schamen. Ik hoop dat hier hard tegen wordt opgetreden. — Het oog kijkt verder 🇳🇱🧡 (@nearbytheye) December 15, 2020



HEMA wordt bestempeld als essentiële winkel. Alles wat enigszins voedsel verkoopt is opeens “essentieel”. We redden het niet tot 19 januari zonder rookworst #HEMA #coronamaatregelen — Jamieliedje (@jamieliedje) December 15, 2020

