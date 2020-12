Woedende Tom Cruise haalt uit naar crewleden die geen mondkapjes dragen

Hij is zonder twijfel een uitstekende acteur, maar sinds Tom Cruise z’n rare op-de-bank-dansje bij Oprah deed en door z’n grote voorliefde voor Scientology zijn er wel wat fans afgehaakt in de loop der jaren. Toch heeft hij er nu weer wat nieuwe fans bij, of in elk geval pro-Tom Cruise’ers. De acteur uitte binnen de veilige deuren van z’n auto z’n frustraties over mensen op de filmset die geen mondkapje droegen. En dat is nu uitgelekt.



I wanna hire him to drive around and shout at anti-maskers with a bullhorn — Jenna WEAR A MASK Quigley (@JBomb11) December 16, 2020

I wanna hire him to drive around and shout at anti-maskers with a bullhorn — Jenna WEAR A MASK Quigley (@JBomb11) December 16, 2020

Tom Cruise heeft zich in niet mis te verstane woorden uitgelaten tegenover de crew waarmee hij momenteel werkt aan de nieuwe Mission: Impossible 7-film. De acteur was in een gelekte audio-opname te horen en maakte zich daarin enorm boos over de nalatigheid van het naleven van de coronamaatregelen op de set. Dit meldt Page Six.

Moeilijke tijden filmindustrie

Cruise was razend en schreeuwde de crew toe „dat ze eruit zouden vliegen”, mocht hij hen nog een keer betrappen op het niet dragen van een mondkapje, afstand houden of andere beleidsregels. „De filmindustrie heeft het ontzettend moeilijk en wij zijn een van de weinige films die nu gemaakt kan worden. Pak in godsnaam je verantwoordelijkheid! Er zijn zoveel collega’s uit ons vak die geen werk meer hebben, geen eten meer kunnen kopen of kunnen sparen om hun kind te laten studeren.”



He doesn't want to make the mission more impossible than it already is — The Mandalorian (@mando7899) December 16, 2020

He doesn’t want to make the mission more impossible than it already is — The Mandalorian (@mando7899) December 16, 2020

„Ik lig hier ’s nachts wakker van, dat er zoveel mensen zonder werk zitten. En wij kunnen met onze productie laten zien hoe het op het veilige manier kan. Maar als jullie daar godverdomme niet aan meewerken, dan sodemieter je maar op! Ik meen het, donder maar op als je geen zin hebt om je aan de regels te houden. Maar weet dan wel dat je verantwoordelijk bent voor het ontslag van andere collega’s. Ik ben zo klaar met al die laffe excuses van iedereen. We gaan de opnames van deze film niet stil leggen, dus als je hier wilt blijven werken dan volg je de veiligheidsregels.”

Go/No Tom



It's a super weird feeling when you agree with Tom Cruise's frustration — 🐺💋 (@Nikiavelli) December 16, 2020

It’s a super weird feeling when you agree with Tom Cruise’s frustration — 🐺💋 (@Nikiavelli) December 16, 2020

Op sociale media wordt volop gereageerd op Toms uitbarsting. „Hij heeft helemaal gelijk. Wees blij dat je überhaupt kan werken. En hoe moeilijk is het om een mondkapje te dragen als je dicht bij elkaar werkt?,” schrijft een volger. Een ander reageert: „Ik ben eigenlijk nooit een Tom Cruise fan geweest, maar ik ben helemaal om. Het is mooi om te zien hoe verantwoordelijk hij zich voelt voor de banen die dankzij deze film gecreëerd worden. Dat zouden meer acteurs moeten doen.” Weer een ander: „Het is echt een raar gevoel als je het eens bent met Tom Cruise’s frustratie.”

Maar er zijn ook mensen die de uitbarsting van de acteur belachelijk vinden „zo ga je niet met mensen om!”. Ook wordt er honend naar zijn superdeluxe masker gekeken, die volgens velen eigenlijk helemaal niet zo goed werkt.



No they are not correct, because of the 2 asperaters, air goes in and air goes out. On Ebay they are 5 bucks. Cruise should know better, he isn't stupid! — Very-Feline 💋 👠 💄 (@Very_Feline3) December 16, 2020

No they are not correct, because of the 2 asperaters, air goes in and air goes out. On Ebay they are 5 bucks. Cruise should know better, he isn't stupid! — Very-Feline 💋 👠 💄 (@Very_Feline3) December 16, 2020

