Welke winkels zijn essentieel en blijven open?

Kan ik nog wel hondenvoer halen? Naar de opticien? De fietsenwinkel? Allemaal vragen, waar de Rijksoverheid antwoorden op heeft. Een overzicht.

Vanaf middernacht gaat Nederland op slot. Kappers, (sport)scholen en niet-essentiële winkels moeten hun deuren sluiten, essentiële winkels mogen open blijven. Maar welke winkels vallen daar allemaal onder?

Kort gezegd: het gaat om winkels die nodig zijn om in de eerste levensbehoeften te voorzien. En dus gaat het om levensmiddelenwinkels en apotheken bijvoorbeeld, maar ook de bakker, slager en de opticien mogen open blijven.

Dit zijn essentiële winkels

Op de website van de Rijksoverheid staat de volledige lijst, de site die na de persconferentie vanwege de enorme toestroom meteen uit de lucht was.

Deze essentiële winkels blijven open:

Locaties voor zakelijke en financiële dienstverlening;

Levensmiddelenwinkels;

Warenmarkten voor levensmiddelen;

Apotheken en drogisterijen;

Dierenspeciaalzaken;

Audiciens en opticiens;

Tankstations;

Winkels voor zorg-en welzijnshulpmiddelen;

Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en (motor)voertuigen;

Wasserijen en stomerijen;

De afhaalfunctie bij doe-het-zelf-zaken (afhalen van bestelling);

Winkels buiten voor kerstbomen en bloemenverkoop;

Groothandels (business to business);

Servicepunten voor het ontvangen en verzenden van brieven en postpakketten.

Volgens de supermarktbranche CBL hoeven we (ook) tijdens deze tweede lockdown niet te hamsteren. Er is genoeg voor iedereen, zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel.

‘Symboolpolitiek’

Ook hotels kunnen open blijven, maar de bars en restaurants in de hotels sluiten. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is dat „het toppunt van symboolpolitiek”. „Opnieuw wordt de horeca geraakt. Dit keer zijn de hotels keihard aan de beurt”, zegt de branchevereniging die stelt dat de horeca juist veilig is.



De maatregel voor hotels is wat de ondernemingsvereniging betreft dan ook „buitenproportioneel” en treft alleen hotelgasten. De sectororganisatie vraagt zich af of hotelrestaurants wel een afhaalfunctie mogen hebben. Voor KHN zou dat niet meer dan logisch zijn omdat hotels een zorgplicht hebben voor hun gasten.

KHN stelt ook dat de steunmaatregelen nog altijd onvoldoende zijn. Tenslotte moet er geld worden toegezegd voor reclamecampagnes in het buitenland. Daarmee moet Nederland weer worden gepromoot als een veilige zakelijke en toeristische bestemming.

INretail: desastreus

Ook branchevereniging INretail is niet blij met de regels omtrent het sluiten van niet-essentiële winkels. Volgens de vereniging zijn de gevolgen „desastreus”. INretail wijst erop dat veel winkeliers in de maand december normaal gesproken hun winst voor het jaar verdienen.

Bovendien hebben met name mode-, schoenen- en sportwinkels volgens de winkeliersvereniging al een moeilijk voorjaar achter de rug. Dat leidt ertoe dat er winkels failliet zullen gaan, meent INretail. „Er gaan enorme klappen vallen. Heel veel ondernemers worden nu over de rand geduwd.”

De brancheorganisatie zegt de perspectieven voor ondernemers in kaart te gaan brengen en dringt aan op steun. „Dat de overheid met een passend maatregelenpakket over de brug moet komen nu de situatie zo dramatisch is gewijzigd, is overduidelijk.”

