‘Acties’ van Willem-Alexander in 2020 zorgen voor flinke deuk in imago

Nederlanders hebben een stuk minder vertrouwen in koning Willem-Alexander. Waar in april van dit jaar nog 76 procent tamelijk veel of veel vertrouwen had in de koning, is dat nu gedaald naar 47 procent.

Dat concludeert Nieuwsuur na een enquête uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van het tv-programma.

Over het functioneren van de koning zijn mensen ook minder te spreken dan in april. Het aantal mensen dat (heel) tevreden is, is van 67 procent naar 51 procent gedaald. Ook zijn meer mensen nu (zeer) ontevreden over zijn functioneren dan in april. Daarbij was een toename van 3 naar 14 procent.

Ophef rond Willem-Alexander

De gedaalde tevredenheid heeft mogelijk te maken met de ophef die er tijdens de coronacrisis rond Willem-Alexander was. Zo kreeg de koning forse kritiek op het feit dat hij in oktober met zijn gezin op vakantie ging naar Griekenland nadat Nederlanders juist werden opgeroepen om thuis te blijven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

( Laten we niet normaal gaan vinden wat abnormaal is ) zei koning Willem, een jaar geleden.

Wat koningen vroeger mochten zijn Nederlanders gelukkig niet ' normaal ' gaan vinden.

Ook vakantie als koning in corona is niet normaal.

Jammer, hè Willem. — Don franksen (@Danfronks) December 27, 2020

Het koningspaar en de prinsessen keerden snel weer terug naar Nederland en Willem-Alexander en Máxima namen een video op waarin de koning de vakantie onverstandig noemde.

Vakantie was ‘onverstandig’

Dat de vakantie onverstandig was, vindt ook driekwart van de ondervraagden. Bijna 70 procent denkt dat het schadelijk was voor het imago van de koninklijke familie. Wel is ongeveer 40 procent van de Nederlanders het erover eens dat het koningspaar solidair is geweest, tegenover 25 procent die daar anders over denkt.

Tijdens een eerdere vakantie gingen koning Willem-Alexander en koningin Máxima al op de foto zonder afstand van een restauranteigenaar te houden.

Lees ook: ‘Ook de zachte stemmen verdienen gehoord te worden’, zegt de koning in zijn kerstspeech