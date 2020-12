‘In ziekenhuizen is het echt zoeken naar het laatste beschikbare bed’

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen stijgt sneller dan verwacht. Ziekenhuizen behandelen momenteel al bijna 2600 mensen vanwege een coronabesmetting. Dat niveau zou volgens eerdere berekeningen pas op 31 december worden gehaald, meldt de inmiddels bekende ‘ziekenhuizen-woordvoerder’ Ernst Kuipers.

De nieuwe verwachting is dat het aantal opgenomen patiënten in de komende dagen stijgt naar 2700. „En in de eerste dagen van januari zet de stijging door. We gaan uitkomen boven de piek van de tweede golf. Op veel plekken zien we een sterke stijging, het is echt zoeken naar het laatste beschikbare bed”, zegt Kuipers. Als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) is hij de woordvoerder van de zorg voor coronapatiënten in de ziekenhuizen.

Ziekenhuizen in het hele land druk

In het hele land is het druk, zegt Kuipers. Dat maakt het ook moeilijk om patiënten te spreiden, want ook in de andere regio’s zijn nauwelijks bedden beschikbaar. „Bij de eerste golf was de instroom het grootst in Noord-Brabant en het noorden van Limburg. De tweede golf was vooral in Amsterdam, Leiden, Den Haag en Rotterdam. Nu zien we de grootste druk in Twente, Gelderland, de regio Zwolle en opnieuw Noord-Holland.”

Op Duitsland kan ook nauwelijks een beroep worden gedaan, want dat land heeft de handen vol aan de eigen patiënten. In de afgelopen dagen zijn zeven Nederlanders overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland.

Positieve tests moeten ‘rap naar beneden’

Om erger te voorkomen moet het aantal positieve tests „rap naar beneden gaan, maar ook dan zitten we nog wekenlang met overvolle ziekenhuizen”, aldus Kuipers. Of het lukt om het aantal besmettingen terug te dringen, hangt ook af van de nieuwe ‘Britse coronavariant’ die in Nederland is opgedoken. Die is besmettelijker dan eerdere versies. Kuipers: „Als dat inderdaad zo is, is dat zorgelijk. Dat zou kunnen leiden tot een aanhoudend hoger aantal besmettingen.” Overigens daalde het aantal coronabesmettingen de afgelopen 24 uur aanzienlijk.



Vuurwerk afsteken en verkopen is verboden tijdens de jaarwisseling. Sterretjes en trektouwtjes mogen wel. Dit doen we om de druk bij de ziekenhuizen en hulpverleners weg te nemen. #AlleenSamen Meer informatie ⤵️https://t.co/dtBX1RrjFm pic.twitter.com/uIHrWYxB55 — Veiligheidsregio BN (@VRBrabantNoord) December 28, 2020

Ziekenhuizen vragen hulp van Defensie

Ziekenhuizen willen hulp van medisch personeel van Defensie om de coronadrukte op te vangen. „Die vraag is opnieuw aan Defensie gesteld. We hebben nog geen reactie erop, ik hoop zo snel mogelijk antwoord te krijgen”, zegt Kuipers.

Tot nu toe concentreert Defensie zich op het militair hospitaal in Utrecht dat ook beschikbaar is voor de opvang van coronapatiënten. „Soms is het handiger om mensen op locatie in te zetten. De vraag is of ze noodteams kunnen inzetten waar de nood het hoogst is. Dat kan voor korte tijd zijn, voor een aantal dagen of een week, om daar te helpen”, aldus Kuipers. Volgens de ziekenhuisbaas zullen de militaire artsen in de komende dagen hard nodig zijn in een regio als Twente. Hij benadrukt dat Defensie niet onbeperkt mensen beschikbaar heeft en dat het ook met die hulp druk blijft.

