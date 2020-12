3 tips om je goede voornemens en doelen wél te behalen in 2021

Het is elk jaar weer hetzelfde liedje. Tussen de kerstdiners, het eten van oliebollen en het beluisteren van de Top 2000 door, bedenken we massaal wat we in het afgelopen jaar verkeerd hebben aangepakt en hoe we het volgend jaar beter kunnen doen. Vol frisse moed en motivatie starten we het nieuwe jaar, maar toch blijkt uit onderzoek dat 90 procent van die goede voornemens, stiekeme wensen en doelen uiteindelijk mislukken.

Zeg eens eerlijk: hoeveel goede voornemens en doelen van vorig jaar staan voor 2021 weer op je lijstje? Probeer het daarom dit jaar eens anders aan te pakken met deze drie tips.

1. Maak geen goede voornemens

Goede voornemens hebben tegenwoordig een bepaalde associatie. ‘Die haal je toch niet.’ Hierdoor nemen de meesten van ons ze niet meer zo serieus. Vaak zijn goede voornemens daarnaast verre van concreet, waardoor je geen idee hebt wanneer je het hebt bereikt en wanneer je het gehaald wilt hebben. Probeer dit jaar in plaats van goede voornemens als ‘Ik wil beter met geld omgaan’ een specifiek, concreet doel te bedenken mét een deadline.

Zo’n doel kan bijvoorbeeld zijn om in december 2021 maar liefst 10.000 euro gespaard te hebben. Daar kan je namelijk wat mee. Je kunt een plan van aanpak maken en bovendien subdoelen voor jezelf opstellen, zodat je gedurende het jaar weet of je op de goede weg zit.

2. Begin klein

Nog zoiets wat we in het nieuwe jaar vaak doen: we verwachten van onszelf dat we compleet kunnen veranderen. Neem het hele grote abstracte doel gezond eten bijvoorbeeld. Dat is een mooi voornemen, maar wat doe je de eerste keer dat je zin hebt in je favoriete ongezonde comfort food? Of als een vriend(in) vraagt of je komt eten? Of het doel ‘meer sporten’? Je kunt heel enthousiast beginnen met vijf keer per week sporten, maar uiteindelijk zal je zien dat dit tijdens een drukke week niet lukt.

Zeg in plaats daarvan dat je begint met één gezonde maaltijd per dag of drie keer per week sporten. Alle gezonde maaltijden en sportsessies daar bovenop zijn mooi meegenomen. Dit kun je vervolgens langzaam gaan opbouwen.

3. Bedenk niet te veel doelen

Om de één of andere reden gaan we er vanuit dat we in de eerste maand van een nieuw jaar ineens magisch alle doelen kunnen bereiken die we het voorgaande jaar voor ons uit hebben geschoven. Maar vraag jezelf eens af: waarom zou de 2021-versie van jezelf opeens wel de motivatie en zelfdiscipline hebben om die hele waslijst aan doelen of goede voornemens waar te maken?

Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk. Kies twee doelen uit die de prioriteit krijgen en die het liefst ook nog met elkaar op één lijn liggen: bijvoorbeeld gezond eten en beginnen met hardlopen. Als jij het starten van een eigen onderneming en het lopen van een marathon als doelen neemt, zal je namelijk op een gegeven moment voor de keus komen te staan: welk doel gaat voor?

Er is niets mis met veel ambitieuze doelen hebben, maar ook niet met prioriteiten stellen om ze daadwerkelijk te halen. Het is een goede manier om jezelf af te vragen wat je echt wil (en niet wat je denkt te willen). Bovendien kun je weer nieuwe doelen stellen als je die eerste twee hebt behaald.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.