Kerst zonder (alle) fam: advies is maximaal zes gasten

Een uitgebreid kerstdiner met verre familieleden zit er dit jaar waarschijnlijk niet in. Kerst moet in huiselijke kring gevierd worden, met maximaal zes gasten buiten het huishouden.

Dat adviseert de belangrijke deskundigengroep OMT aan het kabinet. Volgens de deskundigen is het ook beter als alle kerstgasten uit dezelfde regio komen. Daarnaast is het niet zo dat je met die zes gasten gezellig aan een kleine tafel kan gaan zitten: er zou gewoon afstand gehouden moeten worden. Oók van je oom uit Groningen of je oma die je al tijden niet gezien hebt.

Als het aan het OMT ligt, zouden er met de kerst extra maatregelen worden genomen. Het kabinet zou mensen bijvoorbeeld kunnen adviseren om in de tien dagen voordat opa en oma langskomen, nóg minder bezoek toe te laten. In die periode zou je dan ook minder contact hebben met anderen dan normaal.

Cadeautje met de kerst: derde golf

Overigens is het aan de politiek of de coronaregels met de kerst worden versoepeld, weet het OMT. Het is volgens hen wel belangrijk om het risico van minder strenge regels met de kerst te benoemen. Als er te veel mensen bij elkaar komen, is de kans groot dat de epidemie weer opleeft, terwijl het aantal besmettingen nu juist daalt.

Of zoals coronaminister Hugo de Jonge het gisteren zei: „We moeten wel heel erg oppassen dat we onszelf geen derde golf cadeau doen”, verwijzend naar een mogelijke derde opleving van het coronavirus tijdens de kerst. Hij waarschuwde gisteren tijdens de persconferentie al dat niet alles zomaar zal kunnen met de komende feestdagen.

Voorbeelden uit het buitenland maken het kabinet huiverig de teugels wat losser te laten. Na de viering van een nationale feestdag nam het aantal besmettingen dan fors toe. Gisteren lieten premier Rutte en minister De Jonge al doorschemeren dat kerst waarschijnlijk in kleine kring gevierd wordt.

Lees ook: Supermarkten balen dat Rutte hen noemt tijdens persconferentie