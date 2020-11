Coronapersconferentie: extra maatregelen vervallen, gedrag thuis en in de winkel kan beter

De coronapersconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is weer achter de rug. Daarin schepten ze iets meer duidelijkheid over de feestdagen, en praatten ze ons bij over de cijfers en maatregelen.

Het belangrijkste nieuws: de extra maatregelen die twee weken geleden van kracht gingen, zijn donderdag weer vervallen. Dat betekent dus dat we binnenshuis drie mensen mogen ontvangen in plaats van twee. Buiten mogen we weer met vier mensen samenzijn, mits op afstand uiteraard. Publieke ruimtes als theaters, bioscopen, zwembaden en musea gaan open.

Half december kunnen mogelijk de eerste versoepelingen ingevoerd worden. Het doel is om niveau 1 te bereiken, dat zou mogelijk half januari binnen bereik zijn.



‘Te hoog, maar positieve trend’

Premier Rutte begon de persconferentie met dubbel nieuws: „De cijfers zijn nog steeds te hoog, maar de trend is dalend en dat is positief.” Zeker geen perfecte situatie dus, maar we gaan de goede kant op. „De cijfers laten zien dat de maatregelen werken. De beroemde r, het reproductiegetal, zit duidelijk onder de 1″, zei de premier. Ook gaf hij een compliment aan het grootste deel van Nederland: zij houden zich goed aan de regels. „We kunnen dit dus samen nog een keer voor elkaar boksen. We hebben elkaar nodig om elkaar en onszelf te beschermen.” Een positieve ontwikkeling dus, de afgelopen twee weken, maar we moeten nog even volhouden.

Volgens Rutte is ons gedrag in de supermarkt en thuis wel aan verbetering toe. Zo moeten we meer thuiswerken. Daarnaast zei hij dat het lastig is om afstand te houden en weinig mensen te ontvangen, maar dat we daar echt op moeten blijven letten. „De cijfers zijn nog te hoog, net als de druk op de ziekenhuizen. Er komt iets van lucht in het systeem, maar het is alsnog heel heftig.”

Gedeeltelijke lockdown

Woensdagnacht lopen de extra maatregelen van twee weken geleden af. Naast een iets ruimere groepsgrootte, betekent dat dat bioscopen en theaters weer open mogen voor maximaal dertig personen. Ook musea, bibliotheken en pretparken mogen weer open, mits de basisregels (afstand, reserveren, maximaal aantal bezoekers) in acht worden genomen.

We gaan dus komende woensdag terug naar de gedeeltelijke lockdown die vanaf 13 oktober geldt. De horeca blijft dicht en er mogen geen evenementen worden georganiseerd. Er is geen publiek welkom bij professionele sportwedstrijden, en ook geen ouders langs de lijn. Voor amateursporten geldt: sporten met maximaal vier personen op 1,5 meter afstand is toegestaan. Het advies is ook nog steeds om niet naar het buitenland te gaan tenzij dat strikt noodzakelijk is, en om thuis te werken tenzij dat écht niet anders kan.

Wat er zal veranderen, is dat op 1 december de tijdelijke coronawet in werking treedt. Dan is het geen advies meer om in publieke binnenruimtes zoals winkels een mondkapje te dragen, dat wordt dan verplicht. Net zoals dat verplicht is in het ov.



Feestdagen

Rutte noemde Sinterklaas als voorbeeld: „Sinterklaas heeft afgelopen zaterdag zelf goede voorbeeld gegeven met een coronaproof intocht, laten we dat voordeel volgen. En natuurlijk doet Sinterklaas de inkopen alleen.” We moeten Sinterklaas dus binnen de regels van de lockdown vieren, Rutte roept iedereen dan ook op dat te doen. „Dat klinkt streng en dat is het ook. Nederland is geen eiland, ook in landen om ons heen gelden strenge maatregelen. Er gloort wel licht aan het eind aan de tunnel, maar we moeten volhouden. En dat kunnen we.”

Ook kerst moeten we mogelijk in kleine kring vieren.

Vaccin

Pas als er een goed werkend, veilig vaccin beschikbaar is, kunnen we het virus de kop indrukken, zei minister De Jonge. Daar mikt het kabinet dan ook op: grootschalige vaccinatie, goedwerkende medicijnen en nog meer en nog sneller testen. Zo hoopt het kabinet het virus op de hielen te blijven. „Een goed werkend vaccin komt steeds dichterbij”, vertelde De Jonge. „De eerste inentingen zouden in de eerste maanden van 2021 kunnen plaatsvinden. Dat is hoopvol, en daar kijken we naar uit.”

Wel benadrukte hij dat dat vaccineren niet binnen een paar dagen klaar is. „Het kan lang duren voordat iedereen ingeënt is. We hebben niet genoeg vaccins om alle Nederlanders tegelijk te vaccineren.” Wel zei hij dat het kabinet bezig is met het uitwerken van keuzes rondom het vaccin. Welke bevolkingsgroep wordt als eerst gevaccineerd, bijvoorbeeld?

Testen zonder klachten

Het moet ook mogelijk worden om je te laten testen op het virus als je geen klachten hebt. Bijvoorbeeld als je contact hebt gehad met iemand die positief getest is. Dan kun je je laten testen, maar moet je, ook na een negatieve uitslag, tot vijf dagen na het laatste contact in quarantaine blijven.

Half december kijkt het kabinet opnieuw naar de situatie rondom de horeca. Maar dan moeten de cijfers wel flink lager zijn. De Jonge: „Begin november zaten we op 10.000 gevallen per dag, nu zijn dat er ruim 4000. We willen rond de 1200 per dag zitten.” Ook het aantal ic-opnames is daarbij belangrijk: we zitten nu op zo’n 30 opnames per dag, dat moet naar minder dan drie.

