Wildpoepende toeristen niet meer welkom in Nieuw-Zeeland

Okee we snappen het. Je hebt jarenlang gespaard om te kunnen backpacken in Nieuw-Zeeland. Eenmaal daar aangekomen vind je het allemaal toch wel erg spannend en hup, je moet voor een grote boodschap. Snel je broek omlaag en je bruine trui aan de kant van de weg breien. Daar zijn ze in Nieuw-Zeeland dus verre van blij mee.

De inwoners van het land klagen namelijk al lang over vakantiegangers die rondtuffen in campers zonder toilet en daarom hun geurende drolletjes in de openbare ruimte achterlaten. Daarom heeft de regering van Nieuw-Zeeland maatregelen aangekondigd.

Alleen maar ‘dure’ toeristen welkom

De minister van Toerisme Stuart Nash wil zelfs zo ver gaan om backpacken en wildkamperen te ontmoedigen, zegt hij tegen RNZ. Alleen de zogenoemde high-value toeristen zijn nog welkom in zijn land. Het soort toerist dat „business class vliegt, een helikopter huurt en dan bij een duur restaurant eet”.

Momenteel zitten de Nieuw-Zeelandse grenzen nog dicht in verband met het coronavirus, maar als ze weer opengaan moet het volgens Nash verboden worden voor toeristen om een busje zonder toilet te huren. De toerismesector zou zich moeten focussen op de rijke toeristen, in plaats van de minder uitgevende, maar hoge kosten meebrengende backpackers.

‘Ga voor je vertrekt’

„Als je bereid bent om te betalen voor een camperbusje is het minste wat je kan doen je boodschap op een nette manier achterlaten. Een manier die ons duurzaamheidsbeleid tegemoet komt.” Dit pas namelijk niet bij het 100 procent pure imago van Nieuw-Zeeland. „Poepen aan de kant van de weg en aan het water is niet waar wij als land voor staan.”

De minister adviseerde toeristen om in de toekomst zijn voorbeeld te volgen voordat ze het natuurschoon in zijn land gaan bewonderen. „Ik ga altijd voordat ik van huis ga.”

Poepende toeristen zijn niets nieuws in Nieuw-Zeeland. Het regent berichten van toeristen die hun broek laten zakken op straat , op het strand of in iemands tuin

Lees ook: Franse school verzoekt ouders om kinderen niet over het hek te gooien