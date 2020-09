OM blijft achter beslissing staan Akwasi niet te vervolgen

Het OM blijft achter het besluit staan om rapper Akwasi vooralsnog niet te vervolgen voor zijn uitspraak over Zwarte Piet tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam.

Het OM meldde dit zondag in reactie op de commotie die is ontstaan over het besluit de zaak voorwaardelijk te seponeren én over de officier van justitie die deze beslissing mede heeft genomen en tekende.

Ophef

Dit weekend ontstond ophef over een bericht in De Telegraaf dat officier van justitie Jacobien Vreekamp bestuursvoorzitter is geweest van het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam. In dat meldpunt werkte zij samen met activist Mitchell Esajas van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). PVV-voorman Geert Wilders twitterde naar aanleiding van het bericht dat Nederland een corrupt land is geworden. „Dit stinkt gigantisch”, aldus de PVV-leider. Wilders noemt het besluit van het OM om Akwasi niet te vervolgen voor zijn uitspraken ‘vriendjespolitiek en willekeur’. Ook Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema reageerde kritisch.



Zo ziet corruptie er dus uit. OM blijft achter sepot Akwasi staan. Vriendjespolitiek en willekeur. #Akwasi #Vreekamp #corruptie https://t.co/hyxR1fxuXT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 13, 2020

Het OM Amsterdam wijst erop dat Vreekamp de functie van bestuursvoorzitter van het meldpunt gedurende twee termijnen van drie jaar heeft vervuld. „Afgelopen juli heeft Vreekamp afscheid genomen van het bestuur omdat haar tweede termijn erop zat. Sindsdien is zij dus niet meer aan het meldpunt verbonden.”

Nevenfunctie

De leiding van parket Amsterdam was op de hoogte van deze nevenfunctie van Vreekamp. Om ervoor te zorgen dat het Openbaar Ministerie middenin de samenleving kan functioneren, worden officieren van justitie gestimuleerd nevenfuncties te bekleden. „Juist vanwege haar betrokkenheid bij het onderwerp discriminatie lag een nevenfunctie op dit terrein voor de hand. De hoofdofficier is van mening dat er bij de uitoefening van deze bestuursfunctie geen sprake is geweest van conflicterende belangen.”

Hoewel het OM benadrukt dat de parketleiding volledig achter Vreekamp staat en alle vertrouwen in haar heeft, is zij toch van een zaak gehaald die maandag voor de rechtbank in Amsterdam dient. Daarbij zijn 25 verdachten gedagvaard wegens de verdenking opruiende, beledigende of discriminerende teksten op Facebook te hebben gepubliceerd. Aanvankelijk zou Vreekamp deze zaak samen met een andere officier op zitting doen. Maar omdat de strafzaak centraal moet staan en niet de officier van justitie heeft de parketleiding van OM Amsterdam zondag besloten dat Vreekamp deze zaak niet zal doen. „Omdat zij nu zo in de schijnwerpers is komen te staan zou haar aanwezigheid de aandacht kunnen afleiden van de inhoud van de zaak, hetgeen onwenselijk is.”

Afstand nemen

Het OM noemde vrijdag de uitspraak van Akwasi dat hij een Zwarte Piet in zijn gezicht zou trappen opruiend en daarmee strafbaar. Maar na een gesprek met de officier van justitie en zijn advocaat zegde Akwasi toe publiekelijk afstand te nemen van zijn woorden, wat hij inmiddels heeft gedaan. Het OM besloot daarop de zaak voorwaardelijk te seponeren. Als Akwasi binnen een jaar nogmaals een strafbaar feit begaat, dan zal hij zich niet alleen voor dat nieuwe feit maar ook voor de uitspraak op 1 juni 2020 voor de rechter moeten verantwoorden.