Haarlok Abraham Lincoln geveild voor ruim 81.000 dollar

Een haarlok van president Abraham Lincoln heeft op een veiling in Boston meer dan 81.000 dollar opgeleverd. Veilinghuis RR Auction bood de haarlok gisteren te koop aan.

Het gaat om een plukje haar van zo’n vijf centimeter, dat gewikkeld is in een telegram waarin het nieuws van de dood van de president bekendgemaakt wordt.



Post mortem onderzoek

De lok werd afgeknipt tijdens het post mortem onderzoek en werd gegeven aan een arts en neef van Lincoln, die bij de autopsie aanwezig was. Ook is het haar jarenlang in het bezit geweest van de familie van de vrouw van Lincoln. Het is niet bekend wie het haar nu heeft gekocht.

De verwachting was dat de haarlok zeker zo’n 75.000 zou gaan opleveren. Uiteindelijk werd het zelfs voor ruim 81.000 dollar verkocht.

Beste Amerikaanse president ooit

Lincoln was de zestiende president van de Verenigde Staten en werd door de zuidelijke activist John Wilkes Booth vermoord in een theater in Washington D.C. Hij regeerde vanaf 1861 tot aan zijn dood in 1865. De president wordt door veel historici gezien als de beste Amerikaanse president ooit. Lincoln vertegenwoordigde tijdens zijn presidentschap de noordelijke staten en was voorstander van de afschaffing van de slavernij.

