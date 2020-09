CDA-Kamerlid pleit voor ‘dubbele heroverweging’ in zaak-Akwasi

Meerdere Tweede Kamerleden zijn niet tevreden over de uitspraak in de zaak rond rapper en schrijver Akwasi. Het OM besloot om Akwasi niet te vervolgen voor zijn uitspraak over Zwarte Piet. Onder meer PVV-leider Geert Wilders en CDA-Kamerlid en voormalig officier van justitie Chris van Dam uiten hun onvrede.

Zo twitterde Van Dam dat het goed zou zijn als er een „dubbele heroverweging” komt in de zaak. Volgens hem is „het beeld dat ontstaat niet goed”.

Samengewerkt met activist

Het CDA-Kamerlid reageert hiermee op een bericht van De Telegraaf , waarin geschreven werd dat officier van justitie Jacobien Vreekamp tot voor kort samenwerkte met Kick Out Zwarte Piet (KOZP)-activist Mitchell Esajas. Vreekamp tekende namens het Openbaar Ministerie (OM) de beslissing om Akwasi niet te vervolgen. Tot 20 juli zaten Vreekamp en Esajas in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), meldde de krant.

Van Dam schrijft echter wel dat dit soort beslissingen nooit door één officier wordt genomen. „Geen twijfel over intenties, maar het beeld dat ontstaat – rond dit gepolariseerde thema – is niet goed. Een dubbele heroverweging zou goed zijn”, twittert het Kamerlid.

Wanneer gevraagd wordt hoe hij die dubbele heroverweging dan voor zich ziet, antwoordt Van Dam: „1. Eens dat tweede beoordeling juridisch niets uitmaakt, maar maatschappelijk wel 2. Ik denk dat een heroverweging om lid/voorzitter van bestuur discriminatie bureau 020 te zijn op z’n plaats is.”



‘Dit stinkt gigantisch’

PVV-voorman Geert Wilders twitterde eerder al naar aanleiding van dit nieuws dat Nederland een corrupt land is geworden. „Dit stinkt gigantisch”, aldus de PVV-leider. „Als dit waar is dan is het OM corrupter dan corrupt. En dan gaan we Rutte daarover op de grill leggen komende week.”

Ook Forum voor Democratie-Kamerlid Theo Hiddema is kritisch. Hij spreekt van een huiveringwekkend bericht van het OM, dat stelde te vinden dat de officier dit werk gewoon kan doen. „Wat een afzichtelijk dédain voor logisch wantrouwen tegen deze OvJ”, twitterde Hiddema.



