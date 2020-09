‘Boa’s zijn echt overal’: strengere controle op naleven coronaregels in ov

Het openbaar vervoer gaat harder optreden tegen overtreders van de coronaregels. Boa’s gaan naar verwachting komende weken veel meer boetes uitdelen, omdat het weer drukker gaat worden.

Vandaag begint een overheidscampagne om reizigers weer met het openbaar vervoer te laten reizen. Die campagne kost miljoenen euro’s, maar moet dagelijks tienduizenden reizigers werven voor in de trein, bus, tram en metro.

Normale aantal reizigers

„Het doel is in december weer 80 procent van het normale aantal reizigers te vervoeren”, legt Pedro Peters van openbaarvervoerkoepel OV-NL uit aan De Telegraaf.

„Dat ligt nu gemiddeld op iets meer dan de helft, veel te weinig. Daardoor lijdt de ov-sector dit jaar een verlies van bijna een half miljard euro. Het is een investering in deze campagne dus meer dan waard.”

Boa’s

Hij wijst op cruciale de rol van boa’s. Boa’s moeten er namelijk voor zorgen dat reizigers zich aan coronamaatregelen houden. „Dat doen we niet graag, maar het kan niet zo zijn dat sommige reizigers zich niks aantrekken van de voorschriften, nu het weer drukker gaat worden in het ov”, vertelt Peters. „Ook agressief gedrag wordt niet geduld.”

Volgens de OV-NL-voorzitter zijn er tot eind juli ongeveer duizend boetes uitgereikt vanwege het niet dragen van een mondkapje. Sinds augustus gaat het om tweehonderd per week, met name tijdens weekenden worden bonnen uitgeschreven.

Lees hier over het spontane optreden van een bekende zanger waar boa’s deze zomer ingrepen



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wow, flinke controle op station Groningen op inchecken, veel boa's en ook ingangscontrole bij de Arriva trein. Nog nooit eerder meegemaakt! 😉 Of kruip ik onder een steentje vandaan? 😋 — Ariën (@aarclay) September 11, 2020

Overal boa’s ov

Twitteraars viel het eerder al op dat ‘ov-boa’s’ hun taak serieus nemen. „Wow, flinke controle op station Groningen op inchecken, veel boa’s en ook ingangscontrole bij de Arriva trein”, schreef Ariën vorige week. „Nog nooit eerder meegemaakt!” Een Rotterdammer reageert. „Kom maar naar Rotterdam. In de avond zijn ze overal, maar echt overal.” Het werd zelfs irritant, vervolgt hij in een nieuwe tweet. „Letterlijk elke metro op lijn D/E had toezicht, en elke waar ik instapte op lijn B/C ook, alleen tegenliggers miste soms nog toezicht. Verder wel goed voor de veiligheid, op de best gekozen metro’s.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik wil nooit horen dat er weinig controle is in Rotterdam 😂 Het werd zelfs irritant. Letterlijk elke metro op lijn D/E had toezicht, en elke waar ik instapte op lijn B/C ook, alleen tegenliggers miste soms nog toezicht. Verder goed voor de veiligheid, op de best gekozen metro's. pic.twitter.com/m5uZQ0HYxt — Spotter Crazyperson (@Spotter_OV_Rdam) September 12, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.