Akwasi wordt niet vervolgd voor zijn strafbare Zwarte Piet-uitspraak

Akwasi wond er geen doekjes om, die eerste dag van juni op de Dam. Het leidde tot ongelooflijk veel reacties, maar gelukkig voor hem, gaat het Openbaar Ministerie niet over tot actie.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat vooralsnog niet over tot vervolging van rapper Akwasi voor zijn uitspraak over Zwarte Piet, tijdens de Black Live Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam. „Op het moment dat in november dat ik een Zwarte Piet zie”, zei Akwasi toen, „ik trap hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.”

Opruiend

Volgens het OM is de uitspraak ‘opruiend’ en daarmee strafbaar. Maar na een gesprek met de officier van justitie en zijn advocaat heeft Akwasi toegezegd publiekelijk afstand te nemen van zijn woorden, wat hij inmiddels heeft gedaan.

Het OM heeft daarom besloten de zaak voorwaardelijk te seponeren. Als Akwasi binnen een jaar nogmaals een strafbaar feit begaat, dan zal hij zich niet alleen voor dat nieuwe feit maar ook voor de uitspraak op 1 juni 2020 voor de rechter moeten verantwoorden, aldus justitie.

De kous af?

Op Twitter deelt Akwasi een verklaring over zijn uitspraken. Meteen weer zijn eerste bericht, nadat hij zondag alles verwijderde. „Ik wil graag ondubbelzinnig benadrukken dat dit niet de bedoeling was van deze beeldspraak: ik ben tegen elke vorm van geweld en dat geldt ook voor geweld tegen Zwarte Piet”, schrijft hij onder meer. Ook zegt Akwasi afstand te nemen van enkele oude tweets die een aantal dagen geleden opdoken. Hierin zei hij onder andere dat hij Zwarte Piet zou willen „vermoorden”. Hij noemt de tweets in de verklaring „onbezonnen” en „kwetsend”.



De Nederlandse rechtsstaat is door en door verrot. De extremist #Akwasi komt weg met oproepen tot geweld, maar een politicus die een vraag stelt wordt veroordeeld voor belediging. https://t.co/7aynKp6Lgo — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 5, 2020

Zorgvuldiger

Akwasi besluit de verklaring onder meer met de woorden: „Als muzikant, dichter en programmamaker zal ik me in dit belangrijke maatschappelijke debat blijven mengen, maar ik zal mijn woorden zorgvuldiger kiezen.”

Hij hoopt dat „deze kwestie” kan worden afgesloten. „Met liefdevolle groeten, de ondergetekende.” Hij heeft er een kroontje achter geplaatst.



De rapper kwam naar eigen zeggen niet eerder met een verklaring „omdat elke vorm van geweld zo ver van mijn persoon staat dat ik mij geen voorstelling kon (en kan) maken van de bewuste interpretaties van dat wat ik op de Dam heb gezegd.” Hij wil het graag achter zich laten, „omdat ik niet wil dat genoemde controverse rondom mijn persoon het debat over zwarte piet blijft domineren. Een debat dat uiteindelijk overigens zonder enige twijfel zal leiden tot het verdwijnen van de karikaturale stereotype Zwarte Piet die we op sommige plaatsen in Nederland helaas nog zien.”

‘Genade’

Mensen reageren verdeeld op zijn verklaring. „Mildheid en genade. Prachtig”, vindt iemand. En „hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen en kan jij, en kunnen meer mensen, uit hun fort komen, en zien wat er buiten die muren gebeurt.” Ook vergelijkt iemand het met een andere zaak. „Het zou slim zijn als Wilders dat ook gedaan had, dan had dat proces niet zo lang geduurd.”

Een andere Twitteraar reageert met een foto van een ‘Bullshit detector’ en „Moetje van het OM zeker.. held op sokken.” Of de kous hier mee af is? Twijfelachtig, als je naar de reacties op social media kijkt. Akwasi houdt de gemoederen nog altijd bezig.