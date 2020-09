Netflix haalt ‘seksualiserende’ film er niet af, mensen zeggen Netflix op

Netflix blijft ondanks alle ophef achter de Franse film Cuties staan. Talloze kijkers riepen op de film te boycotten omdat hij kinderen zou seksualiseren, maar volgens de streamingdienst geven de makers daar juist kritiek op. Ook zeggen steeds meer mensen Netflix op. „Ik heb het net aan m’n kinderen verteld…”

Cuties gaat over de 11-jarige Amy die bij een dansgroepje gaat. De meisjes doen seksueel getinte dansjes en komen in situaties terecht waar ze te jong voor zijn, scènes die veel kijkers kinderporno noemden.



What happened #Netflix ? Like seriously? Children must be protected from abusive thing such as like this. Violence against children takes many forms. It can be physical, emotional or SEXUAL.

The world is officially fucked. This is worst! #CancelNetflix pic.twitter.com/C3b3Z2x96R — Aizzy 🧕🏻 (@gothicaiza) September 11, 2020

Na het verschijnen woensdag werd een petitie gestart om Cuties van Netflix te halen. Op Twitter was de hashtag #CancelNetflix trending. Mensen vragen zich nu af waarom Netflix de film er niet gewoon afhaalt.



Why hasn’t Netflix just simply canceled Cuties? Why is it so important to them? — Catturd ™ (@catturd2) September 10, 2020

„Misschien doen ze dat wel als genoeg mensen hun abonnement opzeggen. Ik heb het vandaag gedaan en ze verteld waarom. Ik wil niet dat mijn geld naar zulke zieke troep gaat”, schrijft iemand. Ook anderen laten weten dat ze Netflix hebben opgezegd. „Ik heb het net aan m’n kinderen verteld. Ik zag er heel erg tegenop, maar ze begrepen het. Zo goed van ze!””



I just told my kids today we're cancelling. I'd been dreading telling them. I explained it to them and they understood- good for them! — Exiled (@LAG90570419) September 11, 2020

Sociaal commentaar

Netflix lijkt niet van plan gehoor te geven aan de oproep. „Cuties is een sociaal commentaar tegen de seksualisatie van jonge kinderen”, zegt een woordvoerder van de streamingdienst tegen Variety. „Het is een prijswinnende film en een krachtig verhaal over de druk die jonge meisjes ervaren van social media en van de maatschappij tijdens het opgroeien en we moedigen iedereen aan die iets geeft om deze belangrijke issues de film te kijken.”

Poster

Eerder kwam ook al kritiek op de poster waarop de hoofdrolspeelsters te zien zijn met korte broekjes en blote buik. „Het was niet oké en het was ook niet representatief voor deze Franse film die een award heeft gewonnen op het Sundance Film Festival. We hebben de beelden en beschrijving geüpdatet”, reageerde Netflix toen.

