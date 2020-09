De nabestaanden zijn op de hoogte gesteld van de verdenking, het verhoor en de voortgang van het onderzoek. Gedurende het lopend onderzoek, doet de politie geen nadere inhoudelijke mededelingen.

‘Mazda is helemaal intact’

De Duitser die de auto bestuurde waarmee eind juli Tamar uit Marken werd overreden, is volgens zijn advocaat niet de veroorzaker van het ongeluk. Zijn grijze Mazda heeft geen schade, zegt de advocaat. „De voorbumper, de koplampen, de autoruit: alles was intact.” Dat meldt RTL Nieuws.

Advocaat Anis Boumanjal staat de bestuurder bij, een kantoorgenoot de bijrijder. „Het zijn vrienden van elkaar en ze waren op vakantie in Nederland”, zegt Boumanjal. “Ze reden over de dijk. Ze hebben gevoeld dat ze ergens overheen waren gereden, maar ze hadden echt geen idee wat. „Weliswaar is DNA aangetroffen van het meisje onder de auto van mijn cliënt, maar dat zegt niets over de toedracht.” Het kan dus zijn dat Tamar al op de weg lag toen het duo passeerde.

Door de omstandigheden op de smalle dijk konden ze niet direct stoppen om de schade op te nemen. „Dat hebben ze even later wel gedaan, op een parkeerplaats. Ze hebben toen uitgebreid de auto bekeken, maar echt helemaal niets gevonden. Alles was intact. Dan denk je misschien: heb ik een dier geraakt, of was er een gat in de weg?”

Tamar

Tamar werd op zaterdag 25 juli dood gevonden langs de Zeedijk in Zuiderwoude. Ze bleek te zijn aangereden, maar de bestuurder is na de dodelijke aanrijding doorgereden. Van hem of haar ontbrak lange tijd elk spoor.