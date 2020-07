Modeketens als Zalando en Asos doen merk Boohoo in de ban

Modegiganten Zalando, Asos, Next en Very laten modemerk Boohoo vallen uit hun aanbod. Boohoo wordt namelijk beschuldigd van ‘moderne slavernij’ en zou geen rekening houden met de coronamaatregelen.

Dat schrijft Metro UK nadat beschuldigingen kwamen aan licht in een artikel in de Sunday Times en een campagne van organisatie Labour Behind the Label. Deze organisatie zet zich in voor rechten van werknemers in de kledingindustrie.

Slechte arbeidsomstandigheden

Het Britse magazijn van Boohoo in Leicester voldoet volgens geruchten niet aan de juiste arbeidsvoorwaarden. De detailhandelaar waaronder PrettyLittleThing, Nasty Gal en BoohooMan vallen worden niet meer bij de grote modeketens verkocht. Sinds dinsdag zijn deze van alle websites afgehaald.

Het personeel zou namelijk slechts 3,50 pond per uur betaald krijgen en in slechte omstandigheden werken. Daarnaast zou de fabriek in Leicester geen rekening houden met de coronamaatregelen.

Onderzoek naar beschuldigingen

Als gevolg van deze aantijgingen daalde het ‘fast-fashion’ merk Boohoo maandag met meer dan 1,5 miljard pond op de beurs. Een woordvoerder van modegigant Next zegt tegen Metro UK: „Next moet zichzelf bewijzen dat de twee Boohoo labels die het in voorraad had, worden ingekocht op een manier die passend en acceptabel is voor het bedrijf.” De keten is bezig met een onderzoek om te kijken of de beschuldigingen kloppen. „De verkoop wordt voorlopig stilgezet.”

Asos wilde geen commentaar geven, maar ook deze modeketen laat detailhandelaar Boohoo tijdelijk vallen. Zalando heeft alle verwijzingen naar Boohoo van de website verwijderd. De modeketen zegt dat het nemen van geschikte maatregelen omtrent het coronavirus bij hen hoog in het vaandel staat. „We verwachten van onze partners dat ze dezelfde fundamentele prioriteiten toepassen en zullen afstand nemen van degenen die dat niet doen.”, aldus Zalando. Modeketen Very vertelt in een reactie: „We hebben de verkoop van door Boohoo Group geëxploiteerde merken tijdelijk opgeschort terwijl het bedrijf haar onderzoek uitvoert.”

Gedragscode voor leveranciers

Boohoo is bezig met een eigen onderzoek naar een van de leveranciers naar aanleiding van de beschuldigingen. De detailhandelaar verkondigde maandag in een verklaring aan de beurs: „We zullen niet aarzelen om onmiddellijk de relaties te beëindigen met een leverancier die niet handelt in overeenstemming met de letter en de geest van onze gedragscode voor leveranciers.” De Britse wetshandhavingsinstantie National Crime Agency (NCA) doet ook verder onderzoek naar de beschuldigingen.

Boohoo is een Brits online modemerk dat voornamelijk gericht is op een jonge doelgroep tussen de zestien en dertig jaar. De retailer staat bekend om de goedkope spotprijzen en wordt wereldwijd verkocht. Boohoo verkoopt merken als PrettyLittleThing, Nasty Gal en BoohooMan.

