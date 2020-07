Uitspraak rondom de ‘Minder! Minder!’ van Wilders nog steeds niet bekend

Politicus Geert Wilders (PVV) wacht nog steeds op een uitspraak rondom het ‘minder Marokkanen’-proces. Woensdag zal blijken of er zes jaar na dato een uitspraak komt.

Het hof bepaalt vandaag of er eventueel verder onderzoek nodig is naar het beruchte ‘minder Marokkanen’-proces. Mocht dit niet het geval zijn zal de datum voor uitspraak bepaald worden.

‘Minder! Minder!’ is ondertussen een bekende reactie geworden die menig Nederlander kent. Deze uit 2014 afkomstige reactie op een uitspraak van Wilders zorgde voor een proces dat inmiddels al jaren voortduurt.

Aanzetten tot haat

In maart 2014 stelt de PVV’er bij een bijeenkomst het publiek drie vragen: Of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en tot slot Marokkanen wilden. Het publiek barst daarna los en schreeuwt luidkeels „Minder! Minder!”. Het Openbaar Ministerie vervolgde de politicus voor zijn uitspraken. Volgens het OM zette de PVV’er aan tot haat.

Het OM eiste een geldboete van 5000 euro. In 2016 veroordeelde de rechtbank Wilders voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hiervoor werd geen straf opgelegd. Zowel het OM en Wilders gingen hiervoor in hoger beroep.

Aangepakt door minister Opstelten

De politicus noemde zijn vervolging een „politieke beslissing”. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een prominente rol heeft gehad om de PVV’er strafrechtelijk aan te pakken. Wettelijk is dit niet toegestaan. Volgens Wilders moet de zaak om deze reden worden afgedaan. Zijn advocaten dienden meerdere bewijsdocumenten zoals e-mails daarvoor in.

Het Openbaar Ministerie ontkent deze uitspraken. „De verwijten die de verdediging aan het adres van het OM heeft gemaakt zijn zeer kwalijk. Het gaat om ongefundeerde en ernstige verwijten”, zei de advocaat-generaal afgelopen vrijdag nog.

