Honderd boeren blokkeren distributiecentrum AH in Zwolle

Zo’n honderd boze boeren hebben zaterdagmiddag met hun trekkers het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle enige tijd geblokkeerd. Ze waren eerst naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten (Landbouw) wegens haar veevoederbeleid.

Daarna gingen de boeren naar het distributiecentrum en blokkeerden ze de uitgang. Na een gesprek met de politie gingen ze na ongeveer twee uur weg, zei een woordvoerster van de politie. Ze wist niet waarom de boeren het distributiecentrum blokkeerden.

Protest boeren om verbod op extra eiwit in voer

De boeren protesteren tegen het nieuwe veevoerbeleid van minister Carola Schouten van Landbouw. Zij wil het toevoegen van extra eiwit aan veevoer verbieden om de uitstoot van stikstof uit mest te verlagen. Volgens de veehouders is dit slecht voor het vee: zij zien dit als ‘dierenmishandeling’, zo meldt RTV Oost.

Donderdagnacht stemde de Tweede Kamer nog voor een motie van het CDA en de VVD om het plan van Schouten en een alternatief plan door te laten rekenen. Een aantal boeren neemt hier echter geen genoegen mee: het plan van de minister moet immers al in september van kracht zijn en de kans is groot dat de doorberekening dan nog niet klaar is.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.