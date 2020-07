Outbreak Management Team komt vandaag met advies over mondkapjes

Het Outbreak Management Team, de club van experts die het kabinet adviseren, komt vandaag met een advies over het breder inzetten en eventueel verplichten van mondkapjes om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De voorzitters van de veiligheidsregio’s en minister voor Medische Zorg Tamara van Ark zullen zich over het advies buigen.

Na afloop geven de bewindsvrouw en de voorzitter van het veiligheidsberaad, Hubert Bruls, een toelichting op de vergadering. De Tweede Kamer en een aantal burgemeesters hadden om een advies over een mogelijke mondkapjesplicht gevraagd, hoewel deskundigen zeggen dat dit juridisch niet haalbaar is.

Discussie mondkapjes na verslappen opvolgen maatregelen

De discussie over mondkapjes is opnieuw opgelaaid omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland weer toeneemt. De naleving van coronaregels, zoals 1,5 meter afstand houden en vaak je handen wassen, lijkt te verslappen. Gisteren kwam het OMT bijeen om over mondkapjes te praten. Het kabinet hield de boot tot nu toe steeds af als het om mondkapjes ging: de 1,5 meter afstand was heilig, mondkapjes zijn alleen verplicht in het openbaar vervoer, waar het vrijwel onmogelijk is altijd 1,5 meter afstand te houden.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, die samen het veiligheidsberaad vormen, praten vandaag in Utrecht in een extra vergadering over mogelijk regionaal maatwerk tegen de verspreiding van het coronavirus. Het beraad zou eigenlijk pas half augustus weer vergaderen, maar het stijgende aantal besmettingen, de drukte in Nederland en de voortdurende discussie over de mondkapjes zijn genoeg aanleiding voor een ingelaste bijeenkomst. Hubert Bruls heeft zijn vakantie er voor onderbroken. Sommige veiligheidsregio’s willen strengere quarantainemaatregelen. In andere regio’s wordt sterk gepleit voor het gebruik van mondkapjes.

‘Nederland ontkomt niet aan mondkapjes’

Op drukke plekken in Nederland wordt een verplichting ingesteld om mondkapjes te dragen. Dat voorspelt de Belgische viroloog Marc van Ranst in een interview met het AD en zei hij gisteravond ook in talkshow Op1. „Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie daar niet aan. Tenzij je een complete lockdown wilt.”

In België zijn mondkapjes sinds zaterdag verplicht in winkels en drukke openbare ruimtes. In Antwerpen, het centrum van Brugge en toeristische kustplaatsen mag je zonder mond- en gezichtsbedekking de straat niet meer op. Voor deze Vlaamse stad geldt sinds gisteren code oranje.

Volgens Van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven en een belangrijke adviseur van de Belgische gezondheidsautoriteiten, is het een kwestie van tijd voordat ook ons land daaraan moet geloven. „Net als in België loopt de coronacurve in Nederland sinds 10 juli weer omhoog. Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie ook niet aan een mondkapjesverplichting. De andere maatregelen zijn uitgeput. Tenzij je een complete lockdown wilt, maar die wil natuurlijk niemand.”

‘Een mondkapje beschermt anderen’

Het RIVM en het Outbreak Management Team hebben eerder gesteld dat mondkapjes niks toevoegen aan de belangrijkste coronapreventiemaatregel: 1,5 meter afstand houden. Van Ranst denkt daar anders over. „Een mondkapje beschermt niet degene die het draagt, maar anderen. Het zorgt ervoor dat het aantal druppeltjes dat in de lucht komt vermindert, en daarmee de vorming van het aantal aerosolen die virusdeeltjes bevatten. Met name binnenshuis, op plaatsen waar de ventilatie niet optimaal is, komen als mensen hoesten of luid spreken via die weg virusdeeltjes vrij. Bieden mondkapjes daar 100 procent bescherming tegen? Nee. Mondkapjes elimineren de risico’s niet, maar reduceren ze wel.”

