Hoogste aantal dagelijkse coronadoden in Amerika sinds mei

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 1592 nieuwe coronadoden geregistreerd. Het gaat om het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in 2,5 maand.

Dat blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins Universiteit.

Het afgelopen etmaal zijn er meer dan 60.000 nieuwe besmettingen geconstateerd. In de VS zijn tot nu toe ruim 4,3 inwoners besmet geraakt. Bijna 150.000 Amerikanen zijn aan de gevolgen van het longvirus overleden.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Brazilië staat op de tweede plaats met bijna 2,5 miljoen infectiegevallen en bijna 89.000 doden.

Veel meer toeristen op Aruba dan verwacht

De Arubaanse toerismeorganisatie ATA verwacht dat er in de maand juli in totaal 14.000 toeristen het eiland zullen bezoeken. Aruba had op 7.000 mensen gerekend. Het eiland ging op 1 juli open voor toeristen uit verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Op 10 juli werden de grenzen voor Amerikaanse toeristen geopend.

Er was veel angst voor coronabesmettingen, maar een grote toename van het aantal gevallen is uitgebleven. Aruba kent nu veertien geregistreerde besmettingen, waarvan negen bij toeristen. De economie van Aruba is voor een groot deel van toerisme afhankelijk.

Voor de maand augustus worden tussen de 19.000 en 25.000 toeristen verwacht. Dat is nog lang niet het gemiddelde bezoekersaantal voor augustus, maar ATA zegt blij te zijn dat zoveel mensen het eiland willen bezoeken. In 2018 bezochten meer dan een miljoen verblijfstoeristen het eiland en ruim 800.000 cruisetoeristen.

Mondkapjeplicht op populair vakantie-eiland Madeira

Op het populaire Portugese vakantie-eiland Madeira is het dragen van een mondkapje in het openbaar vanaf 1 augustus verplicht. Het wordt daarmee de eerste regio van Portugal die een dergelijke maatregel tegen het coronavirus invoert.

Madeira is erin geslaagd het aantal coronagevallen laag te houden. Tot nu toe zijn er 105 infecties gemeld. Sinds zaterdag zijn er geen nieuwe gevallen bekend.

Corona verhindert traditionele bedevaart in Mekka

Het coronavirus heeft de traditionele bedevaart naar Mekka, de hadj, vrijwel getorpedeerd. De Saudische autoriteiten hebben om verspreiding van het virus tegen te gaan de belangrijke islamitische jaarlijkse pelgrimstocht afgelast.

Slechts een kleine geselecteerde groep van duizend inwoners van het koninkrijk hebben toestemming om woensdag aan de hadj te beginnen. Normaal komen miljoenen moslims uit heel de wereld voor de rituele tocht door Mekka en omgeving, zoals langs de Grote Moskee met de Kaäba en de berg Arafat. De pelgrimstocht sluit af met het Aïd al-Adha of Offerfeest.

De hadj geldt als een van de pijlers van het islamitische geloof. Gelovigen die naar Mekka kunnen gaan, zouden zo’n tocht moeten maken. Maar lange tijd was het een tocht van hooguit enkele tienduizenden gelovigen. Pas in de moderne geschiedenis komen er dankzij de verbeterde verbindingen miljoenen pelgrims naar Mekka.

Het is dit jaar voor het eerst dat een virus de hadj blokkeert. Wel is de hadj in de negentiende eeuw getroffen door besmettelijke ziekten zoals bijvoorbeeld een uitbraak van cholera in Mekka.

