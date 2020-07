Neem het er van, het echte strandweer duurt maar twee dagen

Heb je nog de kans een dagje vrij te nemen? Pak die dan, want het goede strandweer dat op komst is, geldt vooral op donderdag en vrijdag. Daarna gaan de temperaturen al weer zakken.

We krijgen eindelijk strandweer met veel zon en hoge temperaturen, dat is zeker. Morgen en vrijdag is het zeer zonnig en op vrijdag wordt het tropisch warm met 31 graden. Zaterdag wordt het met 23 tot 25 graden aan de kust minder warm en is er kans op een bui. Daarbij gaat het ook harder waaien. In het weekend de zee opzoeken kan op een teleurstelling uitlopen. Het strandweer is dus van korte duur, want vanaf begin volgende week is het wisselvallig met dagelijks kans op regen en zo’n 21 graden.

Vrijdag qua strandweer de beste dag

Morgen worden zonliefhebbers op hun wenken bediend. De zon schijnt volop en er staat weinig wind. In het zuiden, midden en oosten van het land wordt het 25-27 graden. Op de stranden in het westen is het met 24 graden net iets minder warm.

Houd je van tropisch strandweer, dan moet je volgens Weeronline vrijdag naar de kust trekken (let wel een beetje op die anderhalve meter afstand uiteraard). In het binnenland wordt het 32 tot lokaal 35 graden en met een aflandige wind wordt het ook aan de kust tropisch. In de middag zal het zo’n 31 graden zijn, maar in de duinpannen kan het makkelijk nog warmer worden. Met deze temperaturen is het zeewater van 19 à 20 graden lekker koel.

Zaterdag iets minder strandweer met kans op een bui

Op zaterdag wordt het nog (zomers) warm aan de kust met 23-25 graden. Maar: de volle zon maakt plaats voor wolkenvelden en er is kans op een bui. Er steekt een matige zuidwesten- tot westenwind op en dan is zo’n wapperende badhanddoek ook niet alles.

Vanaf zondag is het aan de kust een graad of 21 en hebben we wolkenvelden met kans op enkele buien. Voorlopig moeten we het dus hebben van de komende paar dagen.

Wisselvallig weer blijft nog even

Het wisselvallige weer van de afgelopen weken zet zich na het weekend voort. Komende week hebben alle regio’s vrij en is het Nederlands zomerweer. Er is een mix van zon, wolken en daarbij kunnen dagelijks een paar buien ontstaan. Op sommige dagen blijft het geheel droog en is het wat zonniger.

De middagtemperatuur ligt vaak tussen 20 en 23 graden en op wat zonnigere dagen kan het in het binnenland met 25 tot 26 graden zomers warm worden. Voor de tijd van het jaar zijn dit hele normale waarden en voor warmteliefhebbers valt dit misschien wat tegen. Toch is het prima weer om buiten te zijn. Later volgende week neemt de kans op geheel droge dagen toe en wordt ook de kans op zomerse maxima groter.

Lees ook: Dit zijn de nieuwste functies van WhatsApp die je nog niet kent

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.