Vanaf 15 juni meer bezoekers voor bewoner verpleeghuis

Verpleeghuisbewoners mogen al vanaf 15 juni meerdere bezoekers ontvangen. Dat is een maand eerder dan het kabinet zich tot dusver voornam.

De corona-epidemie is inmiddels zo beteugeld dat de snellere verruiming mogelijk is, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond tijdens een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. De Jonge hield deze samen met premier Mark Rutte, die inging op de mogelijkheden om deze zomer op vakantie te gaan.

Maatregel viel erg zwaar

Verpleeghuizen gingen in maart op slot voor bezoek om de opmars van het coronavirus daar te stoppen. Die maatregel viel bewoners en hun naasten erg zwaar. „De bezoekersregeling is heel heftig geweest en is eigenlijk niet meer vol te houden”, zei De Jonge na coronacrisisberaad van het kabinet.

Sinds vorige week mogen verpleeghuizen die virusvrij en klaar voor bezoek zijn, weer visite ontvangen. Maar voorlopig mochten ze maar één vaste bezoeker per bewoner toelaten. Vanaf 15 juni moeten alle instellingen waar het virus niet rondwaart, weer visite toelaten. Dat hoeft dan meteen ook niet langer één vaste gast te zijn.

Verpleeghuizen drongen aan

De verpleeghuizen drongen zelf op snellere versoepeling aan. Zeker voor mensen die hun dood zien naderen is het ondraaglijk om het zo lang zonder hun geliefden te stellen, waarschuwen ze.

Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt overigens dat ruim een derde van de senioren verwacht dat ze meer negatieve gevoelens krijgen, zoals eenzaamheid en somberheid, dan in voorgaande zomers. „Het vooruitzicht om niet op vakantie te kunnen gaan of nog langer de kleinkinderen niet te kunnen knuffelen, hakt erin.” Dit onderzoek ging over ‘alle senioren’ en niet alleen over senioren in verpleeghuizen.

