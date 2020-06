Rutte: ‘We kunnen op vakantie, maar gaan wijs op reis’

„Ja, we kunnen op vakantie”, heeft premier Mark Rutte vanavond bekendgemaakt. Maar: „Vakantie vieren gaat niet zomaar overal. We gaan wijs op reis.”

Op vakantie gaan in eigen land kan sowieso”, meldde Rutte tijdens de inmiddels bekende ‘corona-persconferentie’. „Daarbij geldt dat je je houdt aan regels. Ben je ziek: bel 0800-1202 en laat je testen. Houd anderhalve meter afstand en houd je aan de hygiënische maatregelen.”

Vakantiedatum: 15 juni

Veel landen in Europa zullen vanaf 15 juni kunnen worden bezocht. Code oranje verandert daarbij in geel, wat zoveel zegt dat de besmettingssituatie in die landen vergelijkbaar is met Nederland (Rutte: „Niet in groen.”)

Reizen naar het Verenigd Koninkrijk en Zweden vindt het kabinet ook na 15 juni nog geen goed idee. Het reisadvies blijft voor die landen voorlopig nog even op ‘oranje’, wat betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Ook alle landen buiten Europa blijven vooralsnog op oranje of rood staan. Reizigers die terugkomen uit die landen, moeten dan veertien dagen thuis in quarantaine. Tot 15 juni staat álles nog op oranje en wordt reizen naar die landen afgeraden, zegt premier Mark Rutte.

Het kabinet denkt na die datum voor twaalf landen een versoepeld reisadvies te kunnen geven. Het gaat om landen die code geel kunnen krijgen, omdat zij vergelijkbare risico’s hebben als Nederland. Het gaat onder meer om Duitsland, België, Italië, Kroatië en de Nederlandse Cariben. Rutte heeft goede hoop dat daar voor 5 juli ook nog Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland aan worden toegevoegd.

Uitbraak elders? Dan niet repatriëren

Het kabinet gaat deze zomer geen vakantiegangers terughalen die in landen verblijven waar weer een uitbraak van het coronavirus is. „Repatriëren gaan we niet doen”, zei de minister-president na coronacrisisberaad.

„Je weet dat er risico’s zijn bij reizen”, verklaarde Rutte. Reizigers moeten zelf proberen terug te keren als in hun vakantieland het virus weer opduikt. Het kan volgens de premier ook nog gebeuren dat er tijdens de zomer weer een negatief reisadvies komt voor streken of steden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal tijdens de zomer met wekelijkse updates komen over vakantielanden.

In het begin van de coronacrisis heeft het kabinet samen met de reissector en verzekeraars duizenden mensen opgehaald die in het buitenland waren gestrand.

Buiten de schoolvakantie

De premier hoopt dat mensen die niet gebonden zijn aan de schoolvakantie, buiten die tijd op vakantie gaan. Als waarschuwing gaf hij verder nog mee: „We gaan ontspannen, maar niet verslappen. Als je op vakantie gaat, bereid je heel goed voor. Verdiep je tijdens je reis elke dag in de situatie van het land.”

De verwachting is dat veel Nederlanders zullen kiezen voor een vakantie in eigen land. Dat bleek ook vorig jaar, toen we nog nooit van corona gehoord hadden, al mateloos populair.

Belangrijke websites

Mark Rutte geeft Nederlanders die zin in een vakantie hebben twee websites mee om informatie te vinden over je eventuele plek van bestemming: Nederlandwereldwijd.nl en Rijksoverheid.nl.

