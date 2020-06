Halsema moet zich verantwoorden in raad, nieuwe demo in Amsterdam

Alle ogen zijn vanmiddag gericht op Femke Halsema. De Amsterdamse burgemeester moet zich tijdens een gemeenteraadsdebat verantwoorden voor haar optreden tijdens en na een grote demonstratie tegen racisme en politiegeweld, vorige week maandag op de Dam. Bovendien wordt er vandaag opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad, dit keer in het Nelson Mandelapark.

De inmiddels beruchte betoging van 1 juni trok veel meer deelnemers dan verwacht. Er was gerekend op maximaal 300, maar het werden er zeker 5000 – zelfs het getal van 10.000 tot 14.000 is voorbijgekomen – en zij hielden zich ondanks het dragen van mondkapjes niet aan de coronaregel van anderhalve meter afstand.

Recht op demonstreren

Halsema koos ervoor om niet in te grijpen, naar eigen zeggen vanwege het grote belang van het recht op demonstreren en ook omdat politie-ingrijpen de gemoederen wellicht zou hebben verhit. Ook zei ze dat ze was verrast door de mensenzee. Naderhand kwam ze onder vuur te liggen. Critici vonden dat Halsema op zijn minst had moeten proberen de betoging vreedzaam uiteen te laten gaan. Ook werd haar verweten dat ze verantwoordelijkheid afschoof naar onjuiste politie-informatie en dat ze de volksgezondheid ondergeschikt had gemaakt aan het recht om te demonstreren.

Nog geen Dam-besmettingen

Anderen wezen er juist op dat de kans op verspreiding van corona klein was, omdat veel mensen mondkapjes droegen en de betoging in de buitenlucht was. Tot gisteren waren er nog geen Dam-besmettingen bekend. Halsema kwam echter verder in het nauw toen een WhatsApp-conversatie tussen haar en justitieminister Ferd Grapperhaus openbaar werd gemaakt. De burgemeester zei dat de beslissing niet in te grijpen was afgestemd met Grapperhaus, die eerst zei er begrip voor te hebben maar later ontkende dat hij er ‘ruggespraak’ met haar over had gehad.

De Dam was gigantisch vol tijdens de demonstratie van 1 juni.

Motie van wantrouwen

Gister kondigde de burgemeester aan een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond de demonstratie van Tweede Pinksterdag. De Amsterdamse oppositiepartijen VVD, Forum voor Democratie, CDA en Partij van de Ouderen willen Halsema vandaag in de gemeenteraad stevig aan de tand voelen en hebben een hele reeks vragen voor haar opgesteld. Waarschijnlijk dienen ze een motie van wantrouwen in.

Vandaag demonstratie in Mandelapark

Vandaag staat er opnieuw een demonstratie tegen racisme gepland in Amsterdam. Betogers komen vanaf 17.00 uur samen in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost. Eerst zou het protest plaatsvinden op het aangrenzende Anton de Komplein. Vanwege het hoge aantal verwachte bezoekers verplaatste de organisatie in overleg met burgemeester Femke Halsema de demonstratie naar het ruimere park. Op sociale media gaven dinsdag al meer dan 6000 mensen aan te willen komen.

George Floyd begraven

De afgelopen week waren er op meerdere plekken in het land demonstraties tegen racisme. Aanleiding is het racistische geweld van de politie in de Verenigde Staten, waarbij de Amerikaan George Floyd stierf toen een agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat. Floyd is gisteren in Amerika onder massale belangstelling begraven in Houston.

