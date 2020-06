Aantal beschikbare banen neemt niet verder af, veel faillissementen in Azië

Het aantal vacatures is in de eerste week van juni in ons land niet verder gedaald. In sommige sectoren was zelfs een verbetering te zien. Dat stelt vacaturesite Indeed op basis van eigen cijfers. In Azië zijn echter fors meer faillissementen door de coronauitbraak.

Het aantal vacatures lag eind vorige week 38 procent lager dan een jaar eerder. In de laatste week van mei was dat nog 39 procent, waardoor het volgens Indeed lijkt dat er stabilisatie optreedt. Ten opzichte van begin mei, toen er ruim een derde minder vacatures waren, daalde het aantal vacatures nog wel.

Toerisme stabiliseert

Hoewel de horeca weer open is, daalde het aantal vacatures in die branche nog verder. In de hospitality en toerismesector, dat zich meer richt op de overnachtingen, was wel een opleving te zien. „Het is te vroeg om te praten over herstel, maar vermoedelijk dragen de sectorversoepelingen en de aankomende zomervakantie bij aan een positievere vacaturetrend”, zo meldt de vacaturesite. „Een groot deel van de Nederlandse consumenten bereidt zich voor op een ‘staycation’, een vakantie in eigen land.”

Bezorgers gewild

Ook in bijvoorbeeld de verpleging, bouw, installatietechniek en detailhandel is de afname van het aantal vacatures minder hoog dan een maand eerder. Sinds begin mei zijn er de meeste vacatures voor verkopers. Ook naar timmerlieden en schoonmakers is veel vraag. De grootste stijging van het aantal vacatures was er in dezelfde periode voor bezorgers. Ook naar bijvoorbeeld kappers en bakkers was relatief veel extra vraag.

Faillissementen in Azië

De betalingsachterstand van Aziatische bedrijven is sinds de uitbraak van het coronavirus hard gestegen. Veel bedrijven dreigen om te vallen. Dat voorspelt kredietverzekeraar Atradius, die in maart het betalingsgedrag in Azië onderzocht. Voor China en India, de twee grootste economieën uit het onderzoek, verwacht de verzekeraar een toename in de faillissementen van rond de 30 procent in vergelijking met vorig jaar. Volgens de kredietverzekeraar is de waarde van achterstallige facturen in de regio sinds de coronacrisis met ruim 50 procent gestegen. Azië was de eerste regio die op grote schaal werd geconfronteerd met de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. De pandemie heeft enorme gevolgen wat betreft het aantal banen. Zo werd er in april geschat dat er wereldwijd 195 miljoen jobs op de tocht kwamen te staan.

