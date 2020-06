Nog geen Dam-besmettingen bekend, Halsema wil onafhankelijk onderzoek

Bij de GGD Amsterdam zijn vooralsnog geen besmettingen met het coronavirus bekend die zijn veroorzaakt door de antiracismedemonstratie van een week geleden op de Dam. Bovendien heeft burgemeester Femke Halsema opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken.

Dat er nog geen besmettingen zijn geconstateerd, lieten de gemeente Amsterdam en de veiligheidsregio maandag weten. Dit naar aanleiding van vragen van de Amsterdamse gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders wijst er wel op dat de incubatietijd van Covid-19 maximaal 14 dagen bedraagt. Die periode is nog niet verstreken.

Zelf aangeven: Ik was op de Dam

Ook geeft het college aan dat de „GGD geen mogelijkheid heeft om vast te stellen wie bij de demonstratie aanwezig is geweest”. Mensen moeten zelf aangeven dat ze op de Dam zijn geweest. „Ook kan iemand in een andere regio getest worden. Dan kan het langer duren voordat die informatie ook bij GGD Amsterdam bekend is.”

Laag risico op besmettingen

„Over mogelijke gezondheidsgevolgen of de mate van het gevaar van besmettingen kan geen inschatting worden gemaakt”, meldt de gemeente verder over de demonstratie. Ook omdat niet bekend is hoeveel besmette personen op de Dam aanwezig waren. Toch verwacht de gemeente dat de meeste mensen een „laag risico” liepen op besmetting, omdat zij „hooguit vluchtige blootstelling hebben gehad” als er al besmette personen aanwezig waren.

Massale opkomst

Op de demonstratie van maandag 1 juni kwamen veel meer mensen af, dan van tevoren werd ingeschat. Volgens de gemeente lopen de schattingen uiteen van 5000 tot 14.000 deelnemers. Door de massale opkomst, hielden de mensen geen 1,5 meter afstand. Burgemeester Femke Halsema kreeg veel kritiek, omdat ze de demonstratie niet beëindigde. Voorafgaand hadden Halsema en de gemeente gerekend op een opkomst van slechts 250 tot 300 demonstranten. Toen de opkomst liefst veertig keer zo hoog bleek, greep ze niet in.

App-conversatie

Berucht is inmiddels de vrijgegeven app-conversatie tussen Halsema en minister Grapperhaus. Daaruit bleek dat de gemoederen tussen de twee bewindslieden hoog opliepen tijdens het verloop van de demonstratie. Zo voelde Halsema zich „in de kou gezet” door de minister, omdat ze van hem geen steun kreeg toen ze zich later op de avond moest verdedigen tegen massale kritiek. Grapperhaus gaf via de WhatsApp aanvankelijk aan dat Halsema er goed aan deed om niet in te grijpen, maar kwam daar later op terug.

In strijd met het protocol Halsema wil nu dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar hoe alles zo heeft kunnen lopen op Tweede Pinksterdag. Doel is onder meer om lering te trekken, zodat in de toekomst dit soort zaken niet nogmaals zullen plaatsvinden. In de brief die Halsema maandag aan de Amsterdamse gemeenteraad heeft verstuurd, staat nogmaals dat de politie en zij vooraf niet op de hoogte waren dat de Dam zo druk bezocht zou worden tijdens de demonstratie. De Telegraaf meldt dat Halsema, politiechef Frank Paauw en plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink tijdens de demonstratie in strijd hebben gehandeld met het demonstratieprotocol dat door het Veiligheidsberaad was vastgesteld. Bovendien blijkt dat er geen scenario’s achter de hand waren wat te doen als er meer demonstranten zouden komen opdraven dan vooraf ingeschat. Volgens de Amsterdamse VVD-fractievoorzitter Marianne Poot is hierbij een kapitale fout gemaakt, zo meldt de krant.

