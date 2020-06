In beeld: de begrafenisdienst van George Floyd

In Houston is George Floyd vanavond begraven. Floyd overleed ruim twee weken geleden in Minneapolis, nadat een agent minutenlang zijn keel had dichtgedrukt met een knie. De begrafenisdienst begon om 11.00 uur lokale tijd.

Maandag namen al duizenden mensen afscheid van Floyd in The Fountain of Praise-kerk in Houston. Daar vond ook de besloten dienst voorafgaand aan de begrafenis plaats, die ook te volgen was via een livestream. Na de dienst werd hij met paard en wagen naar de begraafplaats gebracht, waar hij naast het graf van zijn moeder is begraven.

De dienst begon met bijbellezingen die werden afgewisseld met gospelmuziek. De dienstdoende pastoor zei: „Laten we hier een echte Afro-Amerikaanse begrafenis van maken. Laten we het leven van George Floyd dus vieren en niet treuren.” Bij alle toespraken was een gebarentolk aanwezig. Ongeveer vijfhonderd gasten woonden de dienst bij, onder wie beroemdheden als Channing Tatum en Jamie Foxx.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden had een videoboodschap opgenomen die werd uitgezonden. De video zie je hier. Hij sprak troostende woorden voor de familie van Floyd, die hij gisteren ontmoette in Houston. Daarna riep hij op tot gerechtigheid. „We kunnen na dit moment niet denken dat we ons weer kunnen afsluiten voor het racisme in dit land. Alle mensen zijn gelijk geboren en moeten zo worden behandeld.”

Meerdere familieleden van Floyd kwamen aan het woord, onder wie zijn jongere broer. Zij roemden Floyd om zijn zachtaardigheid en zeiden dat zijn dood gebruikt moet worden om verandering te verwezenlijken in de VS.

Verbod op nekklemmen

De burgemeester van Houston, Sylvester Turner, zei tijdens zijn toespraak dat er een verbod komt op nekklemmen in zijn stad. Floyd overleed door een nekklem van een witte agent van bijna negen minuten. „We eren hem vandaag, want toen hij zijn laatste adem uitblies, maakte hij het ons mogelijk om te ademen.”

Tijdens de dienst wordt er een oproep tot gerechtigheid gedaan door meerdere sprekers. In een van de toespraken werd een oproep gedaan voor een ministerie van Verzoening. „We hebben slavernij overleefd, maar er was geen verzoening. We hebben segregatie overleefd, maar er was geen verzoening”, aldus lid van het Huis van Afgevaardigden Al Green.

De begrafenis wordt bijgewoond door familie en vrienden van Floyd, een aantal bekende Amerikanen en de burgemeester van Houston. Dominee en activist Al Sharpton houdt de lijkrede.

