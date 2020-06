Dertiende Buitenspeeldag, maar geen grootse evenementen

We moeten gewoon vieren dat kinderen kunnen spelen, maar helemaal gewoon wordt de dertiende Buitenspeeldag vandaag niet. Er zijn geen – zoals buiten coronatijd – groots opgezette evenementen.

Tijdens deze ‘unieke periode’ is het zeer belangrijk voor kinderen om gezond te blijven en buiten te kunnen blijven spelen, vinden Nickelodeon en Jantje Beton. Daarom hebben deze organisaties besloten om vandaag voor de dertiende keer de Nationale Buitenspeeldag te organiseren en die dus in die unieke periode door te laten gaan. Vorig jaar hielpen meer dan 1.000 lokale initiatieven mee om meer dan 100.000 kinderen volop te laten buitenspelen. „Deze editie belooft door de huidige situatie een historische dag te worden”, zegt een woordvoerder van Jantje Beton, het goede doel dat zich inzet voor meer speelruimte.

Racebaan krijten en touwtjespringen

Dit jaar gaan er, volgens de richtlijnen van het RIVM en de overheid, geen grote speelevenementen plaatsvinden. Nickelodeon en Jantje Beton geven via de speciale website Buitenspeeldag.nl echter extra tips op welke manier kinderen alsnog veilig buiten kunnen spelen (denk aan een racebaan krijten op de stoep, touwtjespringen en balspelletjes). Daarnaast kunnen kinderen en lokale organisaties op de site ook de poster van dit jaar weer downloaden waarmee de hele buurt kan zien dat het weer tijd is voor de Buitenspeeldag. Dat moet je vanmorgen dan nog wel snel even doen…

Helpende hand op Buitenspeeldag

Beide organisaties bieden zo op hun eigen manier een helpende hand bij het creëren van spellen, speelplekken en het organiseren van speelactiviteiten. Deze weken voeren Nickelodeon en Jantje Beton campagne om zoveel mogelijk kinderen te laten spelen en ook dit jaar gaat de Nickelodeonzender zoals gebruikelijk op de Buitenspeeldag op zwart. Je kunt raden waarom. Even geen televisie, nee buiten spelen is de tip.

Samenwerkingen Buitenspeeldag

Tijdens deze bijzondere editie spelen wij samen met de Johan Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation. Beide organisaties zetten zich al jaren in voor het belang van regelmatig buiten spelen en sporten en ondersteunen onze boodschap dan ook van harte. Deze editie zetten we ons dan ook samen in zodat we nog meer kinderen kunnen motiveren om lekker naar buiten te gaan.

Metro sprak eerder opvoedkundige Marina van der Wal. Volgens haar is buitenspelen enorm belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. „Als je buitenspeelt ren je, huppel je, ga je klimmen, dansen, springen, je leert diepte zien, je leert wat hoogte is, en je leert vallen. Kortom: Je leert je lichaam gebruiken, en onderdeel te zijn van een groter geheel.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.