Eén persoon die bij demo op de Dam was, besmet met corona

Eén persoon die de demonstratie op de Dam in Amsterdam op Tweede Pinksterdag heeft bijgewoond, is besmet met het coronavirus. Gevreesd werd voor veel meer besmettingen, maar die angst is nu weggenomen.

Zowel de GGD als de gemeente Amsterdam hebben dat inmiddels bevestigd. Volgens een GGD-woordvoerster had de betoger op het moment dat hij of zij bij het protest was nog geen klachten en dus geen anderen kunnen besmetten.

Bron van besmetting onduidelijk

Ook is niet duidelijk of de bron van de besmetting op de Dam ligt, aldus de zegsvrouw. Dat de demonstrant het coronavirus heeft, kwam naar voren toen die zich liet testen vanwege klachten. Daarop heeft de GGD in het kader van het bron- en contactonderzoek gevraagd of de persoon op de Dam is geweest en dat bleek het geval.

Op de antiracismedemonstratie op de Dam kwamen veel meer mensen af dan vooraf was ingeschat. Daardoor kon er niet voldoende afstand worden gehouden volgens de coronaregels. Burgemeester Femke Halsema greep niet in en kreeg veel kritiek. Twee dagen later was het, de coronamaatregelen in beschouwing genomen, ook te druk in Rotterdam. In tegenstelling tot in Amsterdam werd er bij de demonstratie bij de Erasmusbrug wel ingegrepen. Alle andere demonstraties, zoals die in Den Haag en in Groningen, verliepen keurig.

Ik denk dat het die ene zonder mondkapje was. Wat grappig, die staat toevallig ook op de foto! Eén Dam-demonstrant besmet’ https://t.co/AzlZnWVei8 via @telegraaf — Frummel (@_Frummel_) June 18, 2020

Eén Dambetoger besmet met coronavirus Voor een #uitbraak hoeft het er maar één te zijn #ExitHalsemahttps://t.co/98QNExNzvG — Xandra Lammers (@xandralammers) June 18, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.