Demonstratie in Rotterdam gestopt: drukte onbeheersbaar

Op het protest tegen racistisch politiegeweld in de VS zijn in Rotterdam vandaag zoveel mensen afgekomen, dat de drukte onbeheersbaar werd.

Burgmeester Ahmed Aboutaleb besloot een einde aan de demonstratie te maken. De politie heeft de actievoerders opgeroepen te vertrekken. Dat verloopt rustig.

Aboutaleb had dinsdagavond besloten dat de demonstranten op het voetgangersgedeelte van de Erasmusbrug en het Wilhelminaplein mochten demonstreren. Eerder wilde hij maximaal 80 mensen toestaan, maar na ervaringen in Amsterdam, Den Haag en Groningen zou het daar nooit bij blijven. Waren er in Amsterdam op de Dam 5000 betogers en ging het daar met afstand houden helemaal mis, ook in Rotterdam waren er binnen no-time tussen de 1000 en 2000 mensen en dat liep alleen maar op. De organisatie in de hoofdstad riep demonstranten gisteravond op om de komende twee weken zoveel mogelijk thuis te blijven.

Alsmaar drukker

Het Wilhelminaplein stond al snel vol demonstranten. De andere actievoerders werden naar de Erasmusbrug verwezen. Ook daar werd het alsmaar drukker. De actievoerders hadden toestemming voor een betoging tussen 17.00 uur en 18.30 uur. Onderstaande foto geeft een beeld van een vroeg stadium van de demonstratie.

zoals je ziet houden veel mensen zich gewoon aan de 1.5 m afstand regel 🦦 pic.twitter.com/2bHz7OEOBb — ies (@signofhbw) June 3, 2020

Handhavers wezen de betogers er voortdurend op zich te houden aan de afstandsregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die aanwijzingen werden zo goed als het kon opgevolgd, maar op een gegeven moment ging het niet meer. Veel actievoerders hebben mondkapjes op.

‘Het gaat goed komen’

Medeorganisator Caitlin Schaap liet aan het begin van de demonstratie weten dat de organisatie een team ‘sfeerbeheer’ had gevormd. Dat bestond uit veertig mensen en moest helpen bij het in goede banen leiden van de betoging. Angst dat het uit de hand gaat lopen, had Schaap toen nog niet. „Dit gaat helemaal goed komen.” Na de beëindiging was ze reëel: „We hebben onze uiterste best gedaan om de betogers op anderhalve meter afstand van elkaar te houden, maar dat is helaas niet gelukt.”

Aboutaleb zei dinsdagavond in Nieuwsuur dat er wel veel politie in de stad zal zijn, maar „dat zij de demonstranten zullen coachen en hen zullen aanspreken als zij zich misdragen”. „Maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig is”, aldus Aboutaleb.

Demonstraties in Den Haag en Groningen verliepen dinsdag rustig. Mensen konden voldoende afstand houden in verband met de coronaregels.

De Erasmusbrug is grotendeels leeg. Richting de binnenstad van #Rotterdam loopt nog wel een grote mensenmassa. pic.twitter.com/rc6KuWIwp7 — Job van der Plicht (@jvdplicht) June 3, 2020

Je bent toch niet goed snik als je in deze corona-tijd zó in Rotterdam gaat demonstreren en dat nota bene ná het slechte voorbeeld van Amsterdam Pfff — HSArbeidsvoorwaarden 🇮🇹🤝🇳🇱 (@HenkStrating) June 3, 2020

Ontruiming #Erasmusbrug #Rotterdam lijkt vooralsnog ordentelijk te verlopen. Hopelijk blijft dit zo. Tot dusver de holle retoriek van #Halsema dat ontruiming van een druk protest alleen met geweld beëindigd had kunnen worden. Daadkrachtig leiderschap als dat van #Aboutaleb werkt — Flo (@FloCommentary) June 3, 2020

De organisatie roept nu op dat mensen moeten vertrekken. De politie dreigt in te grijpen als mensen de wegen rondom de #Erasmusbrug nog langer blijven blokkeren. Vooral de hardnekkige activisten hebben hier (vooralsnog) lak aan. | #Rotterdam, #Erasmusbrug, #BlackLivesMatter pic.twitter.com/8VWjYPOYCD — Ken Stash (@KenStash) June 3, 2020

Zonde dat de demonstranten na Amsterdam weer geen mate wisten te houden. Dit gaat ten kosten van de boodschap, nu gaat iedereen het weer over 1,5 meter hebben. #rotterdam #erasmusbrug — John (@John010w) June 3, 2020

#Rotterdam #Demonstratie #BlackLivesMattter

Erasmusbrug afgebroken vanwege drukte

Terecht dat Aboutaleb niet meer dan 80 man laat demonstreren ?

Waarom dan niet vantevoren demonstratie verbieden ?https://t.co/QIh3E0nWgP — Gunter Noa (@gunternoa) June 3, 2020

Eerst #Amsterdam, nu #rotterdam, kunnen we concluderen dat bestuurlijk NL af is? Iedereen die een boete heeft gekregen wegens het niet opvolgen #coronamaatregelen : niet betalen, ga in beroep!!! — EinarLinke (@EinarLinke) June 3, 2020

