‘Bemiddelaars misleiden met onjuist aanbod huurhuizen’

Verschillende internetplatforms waar huurhuizen op worden aangeboden, misleiden consumenten met onjuiste en onvolledige informatie.

Het huuraanbod is geschraapt van andere sites en er staan geregeld woningen op die niet beschikbaar zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond die zijn bevindingen deelde met de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De Consumentenbond bekeek negentien websites van verhuurbemiddelaars. Deze sites werken als een soort marktplaats of prikbord waarop woningzoekenden zelf het aanbod kunnen bekijken. De aanbieders mogen hiervoor geen bemiddelingskosten rekenen. Alleen als een aspirant-huurder nadrukkelijk een zoekopdracht geeft voor het vinden van een specifieke woning, mag dat. De bond: „Toch moeten aspirant-huurders bij twaalf sites betalen. Zodra ze contact willen opnemen met de verhuurder, stuiten ze op een betaalmuur. Bedragen variëren van 9,95 euro tot 49,95 euro.

Kleine lettertjes

De bemiddelaars wekken de indruk dat het eenmalige ‘inschrijfkosten’ betreft, zo schrijft de Consumentenbond, maar uit de kleine lettertjes in de voorwaarden blijkt het vaak om een doorlopend abonnement te gaan. De bond krijgt onder meer klachten over onverwachte maandelijkse incasso’s van Huizenmarkt.nl en Huurstunt.nl (19,95 euro per maand). „Bovendien wordt er helemaal geen contact gelegd met de verhuurder. In het beste geval gaat de mail naar de makelaar die de woning oorspronkelijk aanbiedt. Deze is over het algemeen niet op de hoogte van het feit dat het huurobject ook elders aangeboden wordt en heeft daar ook geen belang bij.”

Weggegooid geld

Het geld dat woningzoekers moeten betalen blijkt om meer reden weggegooid geld. De bond wederom: „Het aanbod op de bemiddelingssites is verre van uniek. Dezelfde woningen worden, gratis, ook op andere websites aangeboden, zoals Funda, Pararius en die van lokale makelaars. Bovendien is het aanbod op een aantal sites (flink) verouderd. Zo staan op Huursector.nl advertenties uit 2019 en op Huizenmarkt.nl zelfs advertenties uit 2018. En er worden woningen aangeboden die al lang verhuurd zijn. Ook kloppen de voorgespiegelde huurprijzen soms niet, de daadwerkelijke prijs blijkt veel hoger.”

De Consumentenbond heeft de resultaten uit het onderzoek gedeeld met de Autoriteit Consument en Markt. ACM is daarom een onderzoek gestart naar verhuurbemiddelingsbureaus.

