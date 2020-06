Demonstraties Den Haag en Groningen keurig op anderhalve meter

De demonstraties in Den Haag en Groningen tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten, zijn keurig verlopen. Dat blijkt uit beelden en reacties van betogers die in beide steden aanwezig zijn.

Het Malieveld in Den Haag stroomde halfvol met deelnemers aan de demonstratie van actiegroep BlackLivesMatterNL. De demonstranten probeerden goed afstand te houden. De betoging werd door de plotselinge drukte gisteren in Amsterdam verplaatst van de aanvankelijke plek de Koekamp naar het ruime Malieveld. Burgemeester Remkes hield niet vast aan een maximum aantal mensen, wel aan de anderhalvemeterplicht. Er waren naar schatting 1500 demonstranten met mondkapje aanwezig.

Kruizen op het gras

De organisatie had met kruizen op het gras aangegeven waar mensen moesten staan om op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven. Ook werd er via megafoons omgeroepen dat ze afstand moeten houden. In Amsterdam waren op de Dam gisteren ook kruizen aangebracht, maar waar 300 demonstranten werden verwacht kwamen er zo’n 5000 opdagen. Die menigte kon onmogelijk anderhalve meter afstand houden, tenzij enkele duizenden mensen huiswaarts waren gegaan. Dat gebeurde niet.

Trots dat we dit in ons mooie Den Haag wél op een respectvolle en verstandige manier kunnen organiseren! 🔰 pic.twitter.com/Jh6eyBPxDr — Robin van Maris (@RobinvanMaris) June 2, 2020

Burgemeester Femke Halsema sprak van ‘een duivels dilemma’ en vreesde geweld als zij opdracht tot ontruiming van de Dam had gegeven. Die beslissing wordt haar niet in dank afgenomen. 69 procent van de Nederlanders vindt dat Halsema moet aftreden omdat zij toestond dat zoveel mensen in coronatijd dicht op elkaar gepakt stonden. Een deel van de betogers in de hoofdstad droeg een mondkapje, een deel ook niet.

Heel veel mensen aanwezig in Den Haag voor demonstratie tegen racisme en politiegeweld. 1,5 meter afstand wordt goed nageleefd en door organisatie gecontroleerd. #BlackLivesMatterNL #BlackLivesMatter #KOZP #racisme #demonstratie pic.twitter.com/beyggG4bx5 — Sander Paulus (@SanderRTLNieuws) June 2, 2020

Mondkapje in Groningen verplicht

Ook de Grote Markt in Groningen liep vanavond vol voor de demonstratie tegen politiegeweld tegen zwarte mensen in de VS. Naar schatting achthonderd betogers verzamelden zich op het plein. De afstandsregels werden over het algemeen goed nageleefd en iedereen droeg een mondkapje, iets wat werd verplicht.

De gemeente sprak eerder met de organisatie van de demonstratie af dat er maximaal achthonderd mensen welkom waren. Om aan de afstandsregels te kunnen voldoen, kon er niemand meer bij het op plein. Ook in de straten rondom de Grote Markt verzamelden mensen zich. Veel politieagenten, beveiligers en handhavers waren op de been.

Demonstreren in #Groningen. Het lan dus wel!💪👍 pic.twitter.com/mwNa21Cyat — Sander de Hosson (@shossontwits) June 2, 2020

Op het plein waren honderden kruisjes aangebracht, die de plekken aangeven waar betogers konden zitten. Veel van hen hadden borden bij zich met teksten als I can’t breathe en Black lives matter. De demonstratie is een initiatief van Actiegroep Black Ladies Of Groningen (BLOG).

Op verschillende plekken in de wereld gaan mensen de straat op. Aanleiding is de dood van een 46-jarige zwarte verdachte George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis. Zijn hardhandige aanhouding door blanke agenten is gefilmd en ontketende enorme verontwaardiging.

Rotterdams dilemma

Morgen wordt er gedemonstreerd in Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb staat maximaal 80 betogers toe op het Schouwburgplein. Komen er meer dan gaat de demonstratie niet door, zo is zijn mening. Als hij Amsterdam, Den Haag en Groningen heeft gezien, dan komen er sowieso meer mensen. Verwacht wordt dat in Rotterdam toch naar een grote locatie dan het Schouwburgplein wordt gekeken. In Den Haag en Groningen is bewezen dat demonstraties ‘op afstand’ ordelijk kunnen verlopen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.