Trek je zonnebril én zonnebrand maar uit de kast dit weekend: droog en zonnig weer

Na een natte aprilmaand en heel wisselvallig weer – de ene dag zonnig, de volgende dag hagel – worden we komend weekend getrakteerd op een heerlijk weerbeeld. Volgens Weeronline wordt het lange hemelvaartsweekend zonnig, droog en warm.

Ben je van plan naar het strand te gaan? Daar kan het wel iets frisser zijn dan in het binnenland, dat komt door een zeewind.

Vandaag bewolkt en koudste dag van de week

Vandaag is het nog bewolkt en wordt het de minst warme dag van de week: het wordt slechts 14 tot 18 graden. Morgen, op Hemelvaartsdag, gaan de temperaturen iets omhoog. Kustprovincies kunnen zo’n 16 graden verwachten, in het binnenland wordt 18 tot 20 graden bereikt.

Morgen kan het in bepaalde regio’s flink mistig zijn, in kustprovincies duurt dat tot ver in de ochtend. Mocht je morgen al een stranddagje op de planning hebben staan, is het handig om te weten dat het weer daar iets kan tegenvallen. „Door wind van zee kan het op de stranden mistig blijven en dan is het slechts 14 graden”, waarschuwt Weeronline. Wel is het droog, met enkele sluier- en stapelwolken en in het binnenland staat er weinig wind.

Weer dit weekend

En dan het weekend: dan wordt het weer helemaal heerlijk. Vrijdag lopen de temperaturen bijvoorbeeld op naar 18 tot 22 graden, zaterdag tikken we 20 tot 23 graden aan. En zondag staat de zuidelijke provincies mogelijk een zomerse dag te wachten, daar wordt het zo’n 25 graden. In de andere provincies blijft het kwik steken rond de 22 tot 24 graden. Normaliter is het rond deze tijd van het jaar 16 tot 19 graden.

Wel kan in het weekend door een zeewind uit het noorden aan de stranden de temperatuur aanmerkelijk lager uitvallen. Het blijft de komende dagen droog en zonnig. In heel het land wordt een zonkracht 5 bereikt en op vrijdag voor het eerst dit jaar mogelijk zonkracht 6. Smeer je vooral goed in en check of je zonnebrand nog wel houdbaar is!

