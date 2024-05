Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oplichters Aangepakt-kijkers verbaasd om aanpak Kees van der Spek bij Marian uit B&B Vol Liefde

In de Algarve in Zuid-Portugal woont Marian uit B&B Vol Liefde, die bijna een ton kwijtraakte aan een oplichtster die haar ook nog eens probeerde te vermoorden. In het tv-programma Oplichters Aangepakt van Kees van der Spek zagen kijkers gisteren hoe zij oog in oog stond met de oplichtster.

Marian Flooren mag zichzelf inmiddels een BN’er noemen. We kennen haar van het bekende tv-programma B&B Vol Liefde. Marian heeft een makelaarskantoor in Portugal en bezit een villa. Na het tv-programma werd bekend dat zij is opgelicht en met de dood is bedreigd, door ene Mariana, haar werkneemster. „Ik zag Mariana als mijn dochter. Ik vertrouwde dat meisje. Tot ik dacht: er klopt iets niet. Ik kreeg de bankafschriften niet terug.”

Onlangs zagen we dat Kees van der Spek in Oplichters Aangepakt dankzij een tip van Roué Verveer een agressieve oplichter op het spoor kwam.

Marian uit B&B Vol Liefde in Oplichters Aangepakt

Marian krijgt een tip van een werknemer, dat er veel benzinebonnen verdwenen waren. Mariana belooft het bedrag van 80.000 euro terug te betalen. Ze bevestigt via Whatsapp de diefstal. Maar waarom stal deze geliefde werkneemster zoveel geld? Dan komt Mariana op de proppen met haar vriend Fabio, die haar ouders zou vermoorden als ze niet betaalt. Marian heeft het met haar te doen, en biedt haar onderdak aan.

Omdat ze toch twijfels heeft, neemt Marian haar werkster Dija in vertrouwen. Zij kent Fabio, en heeft bewijs in de vorm van Whatsapp-gesprekken. Daaruit blijkt dat het verhaal heel anders ligt: Mariana wil Marian laten vermoorden door Fabio, vanwege haar geld. De angst slaat Marian om het hart, en zij stapt naar de Portugese politie. Dan gaat ze zelf op onderzoek uit en ziet dat gigantische bedragen verduisterd zijn. „Enorm grote bedragen, vijfhonderd euro shopping daar, duizend euro daar.”

Het is de tijd om de werkster zelf te spreken, vindt Kees van der Spek. Hij stelt Dija vragen via Google Translate. Of Mariana een gevaarlijke vrouw is? „Ja.” De werkster laat bewijs zien, screenshots van gesprekken tussen Mariana en Fabio. Daarin staat zwart op wit dat Mariana aan Fabio vraagt om Marian te vermoorden, wat hij niet wil.

Marian in Oplichters Aangepakt

Mariana was hoe dan ook van plan de kluis leeg te roven. De politie heeft er amper wat mee gedaan, maar ‘zo gaat dat in Portugal’. Marian, de gedupeerde, weet te vertellen dat Mariana bij haar oude vriend is. Ze heeft haar nooit meer gezien. Wel wil ze dat haar oud-werkneemster met de situatie wordt geconfronteerd, en uitlegt waarom ze haar zo heeft kunnen belazeren. „Ik was echt heel goed voor haar.”

Dit alles speelde zich in 2022 af, ruim voor de opnames van B&B Vol Liefde. Kees van der Spek en zijn team gaan samen met Marian op pad, om de voormalig werkneemster te confronteren met haar diefstal en het moordplan. De spanning neemt toe, naarmate ze dichterbij komen. De rolluiken van het huis zijn gesloten. Eerst verkent Kees het terrein maar hij kan amper iets zien. Dan gaat er ineens een luik open, en komt iemand naar buiten. Een man met een vuilniszak. Helaas, het is de verkeerde. Dat was de enige beweging van de dag. Maar aan het einde van de dag, hebben ze toch beet, lijkt het.

Dan zijn ze genoodzaakt om andere middelen uit de kast halen. Marian had toevallig nog een zwarte pruik in haar kast liggen, die ze opzet om niet herkenbaar te zijn. Dat blijkt een schot in de roos!

Slapeloze nachten

Marian hoopt dat Mariana net zoveel slapeloze nachten zal krijgen als zij. „Pfoe. Ik moet helemaal ontladen. Ik bereik er financieel misschien niet mee, maar ik vind wel dat zij die slapeloze nachten ook maar moet krijgen.”

Ook via X leefden de kijkers volop mee met Marian, maar ‘het gepruts met Google Translate’ kan echt niet’, zo is in meerdere tweets te lezen, doelend op het gesprek tussen Kees van der Spek en de Portugese werkneemster.



Ook Mark heeft wat aan te merken op de Engelse taalvaardigheid van Kees van der Spek.



Kees vd bacon kent spiek ferry goed engels. #oplichtersaangepakt. — Mark (@PapavanFien) April 30, 2024

Een andere kijker vindt de confrontatie tussen slachtoffer en dader goed, maar merkt op dat de uitzendingen helaas steeds een open einde hebben.



Oke eey confrontatie tussen slachtoffer en dader, maar wat lost dit verder op ? De uitzendingen hebben helaas steeds een open einde. #oplichtersaangepakt #keesvanderspek — Mike O. (@mjrracing036) April 30, 2024



