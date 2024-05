Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zelf je tanden bleken? Hier moet je op letten

Witte tanden: het is een geliefd schoonheidsideaal in de westerse samenleving. Dat blijkt wel als je kijkt naar de hoeveelheid whitening-tandpasta’s die er op de markt zijn én de hoeveelheid do it yourself-bleekpakketten. Ga je zelf je tanden bleken? Hier moet je volgens een expert op letten.

Gisteren schreef Metro al over houtskooltandpasta: maakt dat je tanden nou écht witter?

Let hierop als je je tanden gaat bleken

Wetenschapper Hester Hendriks weet veel van de chemische stoffen in alledaagse producten en heeft ook het een en ander te zeggen over thuis je tanden bleken. Het is namelijk niet moeilijk om een bleektray of whitening strips te kopen. Maar toch moet je ermee oppassen, waarschuwt Hendriks. „Dat is vooral zo als je tandenbleekmiddel online of van buiten de Europese Unie koopt”, legt ze uit. „Er kan dan te veel waterstofperoxide in het product zitten en dit kan schadelijk zijn voor de tanden of het tandvlees.”

In een bleekmiddel voor je tanden, zitten namelijk stoffer die je tanden witter maken. Waterstofperoxide is daar een voorbeeld van. Hendriks: „Dat breekt stoffen af die de tanden verkleuren. In producten die van buiten de EU komen, kan meer waterstofperoxide zitten dan in Nederland volgens de wet is toegestaan. Daarnaast kunnen tandenbleekmiddelen met een hele lage zuurgraad (pH) schadelijk zijn voor het tandvlees.”

Genoeg om tanden echt witter te maken?

Je hoeft je echter weinig – of in ieder geval minder – zorgen te maken als je je tandenbleekmiddel gewoon in Nederland in de winkel hebt gekocht. Maar of het je tanden ook echt witter maakt… Hendriks: „Er zit doorgaans te weinig waterstofperoxide in zulke producten om tanden écht witter te maken. Ze worden daarom ook wel ‘onderhoudsmiddelen’ genoemd, producten die gebruikt kunnen worden om tanden wit te houden.”

Drogisterijen, webshops, bleekstudio’s en schoonheidssalons mogen alleen bleekmiddel voor je tanden verkopen waar maximaal 0,1 procent waterstofperoxide of carbamideperoxide in zit. „Dit percentage is de hoeveelheid die in ‘onderhoudsmiddelen’ zit”, vertelt Hendriks. Of je je tanden van kanariegeel tot blinkend wit krijgt met zo’n middel, is dus nog maar net de vraag.

Ook waarschuwt Hendriks voor verkeerd gebruik van tandenbleekmiddelen. „Als je het bijvoorbeeld inslikt of je krijgt het in de ogen, kan waterstofperoxide zorgen voor irritaties. Denk hierbij aan branderige ogen of een pijnlijke slokdarm. In tandenbleekmiddelen die onder toezicht van een tandarts worden gebruikt mag daarom meer waterstofperoxide zitten (maximaal 6 procent).” Wil je je tanden dus bleken? Een bezoekje aan de tandarts is een goede eerste stap. Voor advies, of om het daar te laten doen.

Reacties