Verdachte maker neppornofilmpje Welmoed Sijtsma vervolgd: ‘Paar tientjes, seksfilm op maat’

De man die wordt verdacht wordt van het maken van een neppornofilmpje van Welmoed Sijtsma wordt vervolgd. Hij wordt verdacht van het hebben en maken van beelden met een seksuele aard, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam.

De WNL-precentatrice werd vorig jaar nogal onaangenaam verrast toen bleek dat er een zogenoemde deepfake-pornovideo van haar circuleerde op het internet. Haar hoofd was in een neppornofilmpje op het lichaam van een porno-actrice geplakt.

Welmoed en de seksfakes

Vanwege de grote impact die het filmpje op haar had, maakte Sijtsma de televisieserie Welmoed en de seksfakes. Ze sprak daarin met slachtoffers, familieleden, vrienden, experts en Tweede Kamerleden. In de serie ging ze uiteindelijk via chat in gesprek met de maker van het filmpje en vroeg hem waarom hij deze video van haar maakte. Uiteindelijk gaf de persoon achter de chat antwoord en betuigde spijt.

Sijtsma deed aangifte tegen de maker van ‘haar’ filmpje en op de dag van de uitzending werd een 38-jarige Amersfoorter opgepakt. Hij werd verhoord en weer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. Na berichtgeving van Shownieuws bevestigt het OM nu dat de man wordt vervolgd. Het is nog niet bekend wanneer de zaak wordt behandeld.

Neppornofilmpje op maat

Welmoed en de seksfakes vroeg aandacht voor het gegeven dat er steeds vaker beelden opduiken van bekende en onbekende mensen in deep-fakepornovideo’s. Van alle nepfilms die online staan is volgens haar 96 procent porno. Maandelijks komen er duizenden bij die miljoenen keren worden bekeken. „Wie wil koopt binnen een paar uur, voor een paar tientjes een seksfilm op maat”, stelde ze in de serie.

Wetgeving hobbelt achter de technologie aan, gaf Welmoed Sijtsma ook aan. Je kunt aangifte doen en hulp inschakelen om de neppornofilmpje offline te halen. Maar de daders zijn veelal anoniem en de video’s staan vaak op honderden websites. In Sijtsma haar geval op maar liefst negenhonderd websites.