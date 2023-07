Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze woorden op de menu-kaart schrikken af, of vegan dan helpt…

Restaurant-eigenaren halen vaak alles uit de kast om hun gerechten op de menukaart zo te omschrijven dat het de interesse van de gast wekt. Maar, zo blijkt uit onderzoek, met sommige woorden – vegan!- jaag je het merendeel van de eters juist weg.

Dat dierlijke producten flink milieubelastend zijn, is niets nieuws en al jaren schieten plantaardige alternatieven als paddenstoelen uit de grond. Een ‘havercappu’ is inmiddels bijna net zo gewoon als een cappuccino met koemelk dat is.

Vegan is geen lokkertje op menukaart

Toch blijkt nu uit onderzoek van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de Verenigde Staten, dat de woorden ‘vegan’ en ‘vegetarisch’ vaak juist geen lokkertjes zijn. Het nieuwe onderzoek laat zien dat de kans dat vleeseters een plantaardige optie kiezen, significant kleiner is wanneer het was ‘vegan’ wordt bestempeld.

De proefpersonen kregen omschrijvingen van de gerechten onder ogen. Waar bij de ene helft een ‘vegan hummus-wrap’ en een ‘Griekse salade wrap’ (inclusief feta) op het keuzeformulier stond, werd het woord ‘vegan’ bij de andere groep weggelaten. En wat blijkt? Van de groep met de vegan-optie koos maar 36 procent van de proefpersonen voor het gerecht. Werd het woord weggelaten, dan waren het er ineens veel meer: 60,7 procent had wel trek in een hummus-wrap.

Ook bij een herhaling van het onderzoek, kwam soortgelijk resultaat naar voren. Daar koos 33,9 procent voor de vegan-gelabelde optie en 63.8% wanneer het geen label had.

Voor vegans geen verschil

Toen de onderzoekers hun onderzoek uitvoerden onder een bredere groep Amerikanen, bleek dat de kans dat consumenten voor een ‘vegan’- of ‘vegetarisch’ genoemde optie gaan ‘significant kleiner’ is. Wel geldt dit voor mensen die niet bewust vegan of vegetarisch eten. Vegan en vegetarische deelnemers kozen hoe dan ook voor een vleesvrij gerecht.

Dat de labels niet aanslaan bij niet-vegans en vegetariers, kan invloed hebben op de manier waarop zulke producten aan de man worden gebracht, zeggen de onderzoekers. Wil je consumenten stimuleren om meer plantaardig voedsel te eten, dan kan het weglaten van vegan-labels daarbij helpen, concluderen de onderzoekers.

Simpel en goedkoop

Het aparte vegan-label en het ontbreken van een apart vlees-label, creëert bij de gast het idee dat de vlees-optie de standaard is, schrijven de onderzoekers. „Het verwijderen van deze labels kunnen voorzien in een bijzonder simpele en goedkope manier voor restaurants en andere instellingen om hun milieubelasting te verminderen, die minimaal invloed heeft op het menu en zonder impact op de keuzevrijheid van de consument.”