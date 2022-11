Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man opgepakt die deepfake-porno maakte van Welmoed Sijtsma

De man die een neppornofilmpje heeft gemaakt van Welmoed Sijtsma, is aangehouden. Het is een 38-jarige Amersfoorter die door de politie is verhoord en inmiddels weer thuis is.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie van Amsterdam, meldt het Algemeen Dagblad. De man wordt ervan verdacht foto- en filmmateriaal van de presentator te hebben gebruikt voor een deepfakepornovideo. Het OM is een onderzoek gestart.

Welmoed Sijtsma ontdekte deepfake-porno jaar geleden

Sijtsma (32) werd een jaar geleden onaangenaam verrast door een berichtje op Instagram dat er een neppornofilmpje op internet circuleerde. De journalist en presentator van Goedemorgen Nederland en Op1 maakte er voor omroep WNL een vierdelige docuserie van, Welmoed en de seksfakes, waarvan vanavond het laatste deel wordt uitgezonden. In de reeks belicht zij allerlei facetten van deepfake en dan in het bijzonder de nepporno. „Mijn hoofd is op het lichaam van een porno-actrice gemonteerd. Ik had zoveel vragen dat zo het idee ontstond een serie te maken. Hoe groot is dit? Wat kan er tegen gedaan worden?” Voor de serie sprak ze behalve familie, vrienden en experts ook andere BN’ers die opdoken in de nep-video’s. Ze deed aangifte bij de politie en spoorde met experts de maker op met wie ze (via chat) in gesprek ging. Dat is vanavond te zien.

‘Je schaamt je, terwijl je het niet bent’

Welmoed Sijtsma schoof eerder deze week aan in talkshow Khalid en Sophie. Daarin besprak zij haar programma Welmoed en de seksfakes en wat het nepporno-gebeuren persoonlijk met haar had gedaan. De Friezin zei toen: „Je schaamt je, terwijl jij het niet bent. Daar zit ook mijn boosheid over dit onderwerp. Dat er zoveel vrouwen in deze positie worden gezet, waarin zij niet willen zitten. Dat klopt gewoon niet.”

De presentatrice benadrukte dat de techniek zich inmiddels zo snel ontwikkelt dat het steeds makkelijker wordt om zo’n video te maken. „En dat het heel erg echt lijkt.” Volgens haar hobbelt de huidige wetgeving achter de technologie aan. Want je kunt aangifte doen en hulp inschakelen om de video offline te halen. Maar de daders zijn veelal anoniem en de video’s staan vaak op honderden websites. In Sijtsma haar geval op maar liefst 900 websites.

Het tv-programma van Welmoed Sijtsma is via NPO Plus terug te kijken.