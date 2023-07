Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn duurste supermarktproducten en ook jij betaalt 33.800 euro per kilo

Saffraan is het nieuwe goud, bieslook het nieuwe zilver. Dit zijn relatief de duurste producten in de supermarkt en ook jij betaalt tot 33.800 euro per kilo.

Voor de prijs per kilo hebben we gekeken bij Albert Heijn, niet de duurste, maar ook zeker niet de goedkoopste supermarkt van Nederland. Business Insider kwam al eens met een top 10. Daarbij hebben we via de AH-app de actuele prijs per kilo gezocht. Reality check: saffraan is niet eens zo heel veel duurder dan goud en duurder dan platina. Voor het perspectief: de huidige goudprijs per kilo is 57.094 euro.

De duurste producten in de supermarkt per kilo

We waarschuwen je vast: na deze top 7 duurste producten in de supermarkt loop je voortaan anders door de Albert Heijn. En zoekende in je carrière? Misschien is het tijd om je te verdiepen in het kweken van saffraan.

1. Saffraan

33.800 euro per kilo

Voor Saffraan betaal je bij de Albert Heijn namelijk 1,69 euro per 0,05 gram. Kom je uit op een kiloprijs van 33.800 euro. Voor platina betaal je 28.369 euro per kilo.

2. Vanillestokje

3190 euro per kilo

Vanille is een kostbare specerij, zo blijkt. Voor de Cookcook Vanille van 1 gram betaal je bij de Albert Heijn 3,19 euro. Dat is inderdaad een kiloprijs van 3190 euro.

3. Laurier

497,50 euro per kilo

In laurier, een plant die veel mensen in hun tuin hebben, zit een prima handeltje. De gedroogde versie sluit de top 3 duurste supermarktproducten af met een prijs van 497,50 euro per kilo.

4. Bieslook in een potje

450 euro per kilo

Ook een alledaags product als bieslook behoort tot de duurste producten in de supermarkt. En we beginnen de VOC nu ook een beetje te doorgronden; kruiden en specerijen zijn kostbaar. Voor dit potje gedroogde bieslook van Verstegen betaal je 450 euro per kilo. Tip: koop verse bieslook. Met een kiloprijs van 47,60 euro niet alleen tien keer zo goedkoop, maar ook tien keer zo lekker door jouw verse eiersalade.

🌿 Gedroogde kruiden zijn kostbaar Er zijn nog veel meer kruiden die we aan deze dure supermarktproducten kunnen toevoegen, zo betaal je voor peterselie in een potje 311,25 euro per kilo. Voor een beetje variatie in de top 10 hebben we andere gedroogde kruiden buiten beschouwing gelaten.

5. Gedroogde paddenstoelenmix

131,67 euro per kilo

Een middagje plukken in het bos kan je ook een aardige duit opleveren. Moet je de paddenstoelen eerst wel even drogen. Daarna kun je er blijkbaar 131,67 euro per kilo voor vragen.

De volledige top 10 duurste supermarktproducten

Smaak kost geld, is ons nieuwe credo. Per supermarkt verschillen de prijzen, en er zijn vast nóg wel duurdere producten in de supermarkt te vinden. Maar het gaat hier vooral om het perspectief.

Saffraan – 33.800 euro per kilo Vanillestokje – 3190 euro per kilo Laurier – 497,50 euro per kilo Bieslook – 450 euro per kilo Gedroogde paddenstoelenmix – 131,67 euro per kilo Duyvis dipsaus – 81,67 euro per kilo Verse platte peterselie – 79,33 euro per kilo AH salade-pijnboompitten – 78,33 euro per kilo AH Excellent ossenhaas – 67,79 euro per kilo AH Biologisch Italiaanse parmigiano reggiano (poeder) – 42,25 euro per kilo