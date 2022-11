Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvallende bezoeker in Petten: opnieuw een walrus in Nederlandse wateren

Op het strand van Petten is vannacht een walrus gespot. Vorig jaar kreeg Nederland ook al bezoek van een walrus. Het dier met de naam Freya zwierf toen maandenlang door de Waddenzee. De walrus die zich vannacht liet zien, heeft de naam Thor gekregen.

Volgens Zeehondencentrum Pieterburen is Thor in goede conditie en is het dier inmiddels zelf de zee weer ingegaan. Wel roept het centrum mensen die Thor spotten op om hem de ruimte te geven en er melding van de maken bij het Zeehondencentrum.

Jongvolwassen mannetje

Zeehondenwachters hebben het dier vannacht goed in de gaten gehouden. Het lijkt te gaan om een jongvolwassen mannetje. „Als hij maar met rust wordt gelaten, gaat hij het wel redden”, zegt een woordvoerder van het Zeehondencentrum.

Vorig jaar werd Nederland ook al verrast met een bezoek van een walrus. Het ging toen om een vrouwtje met de naam Freya. Na maandenlang in de Waddenzee gezwommen te hebben, kwam ze uiteindelijk in Noorwegen.

In Oslo werd het dier echter een zomerattractie en permanent belaagd door nieuwsgierige mensen, die daardoor volgens de autoriteiten gevaar liepen. Het roofdier klom in een fjord bij Oslo op bootjes. Alle opties zijn zorgvuldig onderzocht, maar omdat het welzijn van het dier niet kon worden gegarandeerd, werd besloten om Freya te doden.

Steeds vaker walrussen in zuidelijke wateren

Walrussen zoeken het de laatste jaren steeds zuidelijker op. „In dezelfde periode dat Freya in de Waddenzee zwom, deed ook een walrus de Ierse en Schotse wateren aan. Dit dier plakte er zelfs een uitstapje naar Spanje en weer terug aan vast”, aldus het Zeehondencentrum.

Waarom de dieren zich steeds vaker in zuidelijke wateren laten zien is niet duidelijk, maar volgens het Zeehondencentrum zou het kunnen dat Walrussen een normale verschijning aan onze kusten worden.

Het centrum stelt dat het niet van plan is de dieren op te vangen. In het verleden is hiertoe al eens een poging gedaan. „Maar dat bleek geen doen met een dier van honderden kilo’s zwaar.” Wel kan het centrum zorgen voor deskundigen die de walrussen observeren.