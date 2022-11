Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toch mensen op de Dam ondanks afblazen demonstratie Samen voor Nederland

Ondanks dat de organisatie de demonstratie van Samen voor Nederland zelf had afgeblazen, zijn er mensen naar de Dam in Amsterdam gekomen om te demonstreren tegen het kabinet Rutte. Ze staan er met vlaggen en spandoeken.

Samen voor Nederland besloot vrijdag om de demonstratie af te blazen omdat de Britse complotdenker David Icke de toegang tot Nederland is geweigerd. Icke was voor de demonstratie uitgenodigd en zou er komen spreken. „Wij merken dat die beslissing van het kabinet de doodsteek was voor deze demonstratie”, aldus woordvoerder Mordechai Krispijn. In een verklaring op de website benadrukte Krispijn dat Samen voor Nederland vandaag niets meer organiseert, maar dat er mogelijk toch mensen naar Amsterdam komen. „De kans is groot dat een overgroot deel nu ‘koffie gaat drinken’. Dat kunnen we niet tegenhouden.”

Uiteindelijk kwamen er zeker duizend mensen naar de Dam en besloot de politie in te grijpen toen de demonstratie op zijn einde liep. Er waren nog zo’n tweehonderd deelnemers. Onder meer een geluidsinstallatie is in beslag genomen.

Komst van David Icke zorgde voor onrust

De geplande komst van Icke zorgde voor veel maatschappelijke onrust in Amsterdam en daarbuiten. Icke is een omstreden complotdenker die beweert dat de mensheid geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Critici stellen dat de reptielen waar Icke het over heeft een metafoor zijn voor een (deels Joodse) elite. Ook ontkent Icke de Holocaust.

Het kabinet besloot daarom vorige week dat de Brit de komende twee jaar niet welkom is in Nederland. Zijn komst zou risico’s voor de openbare orde en zijn eigen veiligheid met zich meebrengen.

Demonstratie Samen voor Nederland eerder al verplaatst

De gemeente Amsterdam had de plek van de manifestatie van Samen voor Nederland al verplaatst van de Dam naar het Museumplein. Onder andere het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) had een tegendemonstratie aangekondigd. Omdat er op het Museumplein meer ruimte is en de politie hier meer overzicht heeft over verschillende groepen demonstranten dan op de Dam, werd besloten om de demonstratie te verplaatsen, zo liet de gemeente weten. De tegendemonstratie van het CIDI is inmiddels ook geannuleerd.

Een groep antifascisten heeft eveneens aangekondigd met een tegengeluid te komen. De politie houdt daarom vandaag ook de situatie op het Museumplein in de gaten.