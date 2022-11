Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij Terschelling gevonden lichaam is van slachtoffer bootongeval

Langs de oostkust van Terschelling is vanmorgen een lichaam gevonden van één van de twee nog vermiste personen na de aanvaring bij het eiland tussen een veerboot en een watertaxi.

Het lichaam werd gevonden nabij het Groene Strand. De politie werd rond 7.00 uur gewaarschuwd over de vondst van de overleden persoon. Eerder vandaag liet de politie weten nog bezig te zijn met een onderzoek naar de identiteit van de gevonden persoon. Het gaat om een 49-jarige man uit Heerenveen, meldde de politie later.



Twee mensen kwamen om het leven

Sinds de aanvaring van 21 oktober waren nog altijd twee personen vermist. Eerder gaf de politie al aan te verwachten dat zij niet meer in leven zijn. Door de aanvaring kwamen ook een 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden om het leven. In totaal waren er 34 personen aanwezig op de twee boten.

De aanvaring vond ongeveer vier kilometer ten zuidwesten van West-Terschelling plaats. Na het ongeluk werd er een grote zoekactie gestart naar de twee vermisten. Zo werd er door hulpdiensten gezocht op de stranden en gebruikte de politie een helikopter om zo laag mogelijk over de zandbanken en het water te kunnen vliegen. Ook reddingsmaatschappij KNRM, de Kustwacht en vrijwilligersorganisatie Searcg and Rescue Nederland (SAR) zochten mee.

Oorzaak aanvaring bij Terschelling niet duidelijk

De oorzaak van de dodelijke aanvaring is nog altijd onduidelijk. De twee schepen wilden elkaar in een smalle vaargeul passeren. Ze hadden kort voor de aanvaring nog contact over de manier waarop ze elkaar zouden passeren.

Volgens een verslaggever van Omrop Fryslân wordt de smalle vaargeul niet vaak gebruikt. „Het is een afsteekroute om van Terschelling sneller in Harlingen te komen”, verklaarde hij aan tafel bij Op1. „Een flinke binnenbocht. Dat scheelt wel aardig wat, en het scheelt natuurlijk ook in brandstof. Dat is iets wat steeds duurder wordt.”

De politie wil niets kwijt over de mogelijke oorzaak van het ongeluk. De Landelijke Eenheid van de politie laat weten dat het onderzoek naar het ongeluk „in volle gang is”.