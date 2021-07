Terugblik uitvaart Peter R. de Vries bij Humberto met indrukwekkende brief

Op tv is gisteravond veel aandacht besteed aan de uitvaart van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. In talkshow Humberto maakte Simon Vuyk indruk. Hij las zijn brief voor die hij eerder op de dag ook bij de herdenkingsdienst in Carré voor zijn goede vriend en collega voordroeg.

Kees van der Spek en Simon Vuyk schoven bij Humberto Tan op RTL 4 aan. De gastheer was zelf ook bij de uitvaartplechtigheid van Peter R. de Vries aanwezig. Collega Van der Spek en Vuyk (criminoloog en De Vries’ eindredacteur bij zijn misdaadprogramma’s) waren dat uiteraard ook en blikten op de middag in Koninklijk Theater Carré terug.



Laatste eerbetoon aan Peter R. de Vries, ook bij Humberto

Woensdag kon elke Nederlander die dat wilde een laatste groet en eerbetoon aan Peter R. de Vries brengen. Zo’n 7500 mensen stonden in het Amsterdamse theater even stil bij zijn kist. Gisteren woonden zo’n 700 familieleden, vrienden, bekenden en collega’s het afscheid van de onlangs neergeschoten en vorige week donderdag overleden De Vries bij. Daarna werd hij in besloten kring gecremeerd. De plechtigheid eindigde gistermiddag met een ovatie die minutenlang duurde. Om 11.00 uur ’s morgens hadden veel radiostations het nummer A Wither Shade of Pale van Procol Harum gedraaid. Dat was het lievelingsnummer van Peter R. de Vries. Jan Dulles van de 3JS had het lied een dag eerder op indrukwekkende wijze bij Humberto gezongen. A Wither Shade of Pale was ook het openingsnummer bij de uitvaart.



Simon Vuyk in de tafel: „Laat dit nummer dit jaar heel hoog eindigen in de Top 2000. Dat is dan opnieuw een eerbetoon aan Peter R. de Vries. Dat draagt hem opnieuw naar grote hoogte.” Bij de terugblik op de uitvaart valt natuurlijk van alles te zeggen over de man die door familie en op tv zo gaat worden gemist. Een brief die Vuyk in Carré wilde voorlezen vat dat ‘van alles’ misschien wel mooi samen: Peter R. de Vries was een lichtend voorbeeld. Bij Humberto las de vriend en collega van de overleden journalist zijn brief deels weer voor.

‘Dank voor wat je voor ons allemaal hebt betekend’

„Allerbeste Peter, lieve Peter”, begon Simon Vuyk aan de talkshowtafel. „Je werkte, je leefde vanuit vriendschap. Je stierf vanuit vijandschap. En daarom Peter, vraag ik, smeek ik nu vandaag iedereen die dit hoort en er voor openstaat om vanaf vandaag verder te leven. Verder te werken vanuit vriendschap. Iedereen, ook in het bestuur, in de politiek, in het strafrecht en al helemaal in de journalistiek. Met jou als groot lichtend voorbeeld. Met jou in ons hart. Dank je wel, Peter. Dank je wel voor wat je voor ons allemaal hebt betekent. En dank je wel voor onze vriendschap. Onze echte vriendschap. Omdat jij jij was. Omdat ik ik ben, omdat wij zijn. Sterker dan de dood.”



Peter R. de Vries de familieman en vader die je zou willen

Na een korte stilte aan tafel zegt Humberto: „Alles wat vandaag is gezegd was zo on point en mooi.” „Het was groots, heel veel allure, de grootsheid van Peter”, vindt Simon Vuyk ook. „Met al die bloemen, al die mensen, in een prachtig Carré. Aan de andere kant was het heel intiem, heel persoonlijk.” Humberto: „Na afloop kwam bij mij één woord naar boven: liefde. Heel veel liefde.” En Kees van der Spek: „Het was fijn dat we nu ook eens leerden kennen dat Peter R. de Vries een familieman was. (…) Dat hij een vader was die iedereen zou willen. Naast de misdaadverslaggever die iedereen gaat missen. Je denkt dan: was ik maar zo’n vader ook. Da’s ook wel eens goed.” Simon Vuyk: „Het was een lieve man. Daarom ging hij in zijn werk zo door voor allerlei mensen. Dat was liefde. En dat is de enorme intensiteit van zijn gemis nu.”

